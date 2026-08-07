Tras reposteo de Boric: Gobierno defiende y explica cifras de Kast sobre robos violentos

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, abordó este viernes la publicación que compartió el expresidente Gabriel Boric, en la que se calificó como falso el dato de robos violentos entregado por el mandatario José Antonio Kast en su cadena nacional.

En concreto, la publicación reposteada de Fastcheck sostiene que, tras consultar las cifras oficiales del Centro de Estudios y Análisis del Delito, se corroboró que en el año 2025 hubo 69.777 robos violentos y “no 218 mil como afirmó el presidente Kast”.

Al ser consultado por la acción del líder del Frente Amplio (FA), Pavez enfatizó que “el Gobierno no se pronuncia respecto a los reposteos del expresidente de la República ni de ninguno de sus exministros de Estado”.

Asimismo, sostuvo que “lo importante es la forma en que el Estado, a través del Gobierno del Presidente de la República, está haciendo frente y le está proponiendo al país una agenda para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia”.

En esa línea, explicó la cifra entregada por el Ejecutivo: “Hay que precisar, y entiendo que así lo hizo el Ministerio de Seguridad, que si uno analiza a través de las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, si uno suma delitos contra la vida o integridad de las personas, 97 mil y fracción; robos con violencia o intimidación, 61 mil y fracción; robo violento de vehículos motorizados, 8 mil y fracción; robo por sorpresa, 39 mil y fracción, y delitos asociados a armas, eso da del orden de 220 mil delitos”.

“Por lo tanto, en efecto, cuando el Presidente de la República se refiere a robos y delitos violentos, esa es la cifra que nosotros podemos obtener haciendo la suma de acuerdo con las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito”, agregó.

Concluyó señalando: “En el desagregado de los tipos de delitos violentos, dentro de los cuales está el robo con violencia, eso nos da el margen que dijo el Presidente, y por lo tanto, esa es una precisión que es dable dar, y que cualquier ciudadano puede recurrir a la Contraloría para lo que estime conveniente, en la medida en que sea en términos respetuosos y convenientes. Es una atribución que tenemos todos”.

Cabe recordar que el abogado Luis Mariano Rendón acusó que la información entregada por Kast es falsa y, por ello, ingresó una denuncia contra el mandatario en la Contraloría General de la República (CGR) por eventual infracción al principio de probidad.