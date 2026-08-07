¿Feriado el 17 de septiembre?: Presentan proyecto al Congreso para extender un día más las celebraciones de Fiestas Patrias

A poco más de un mes del inicio de las Fiestas Patrias, se presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca declarar feriado legal, por única vez, el jueves 17 de septiembre de 2026.

La iniciativa, presentada por la diputada Zandra Parisi (PDG), pretende extender los festejos patrios y facilitar el traslado de familias a regiones, dado que el 18 y el 19 de septiembre coinciden con viernes y sábado.

La moción busca dinamizar el comercio regional y sectores como la gastronomía, la hotelería y las pymes.

Según los fundamentos del texto, la concentración de viajes en pocos días incrementa el peligro de accidentes viales, por lo que distribuir el flujo vehicular en una jornada adicional contribuirá a la seguridad vial durante las fechas festivas.

Junto con pedir el respaldo al Gobierno para asegurar su aprobación, la parlamentaria sostuvo que “estoy segura que los rubros del turismo, gastronómico, los emprendedores y nuestras pymes van a estar felices”.