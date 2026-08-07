Creamfields Chile 2026 revela su line-up: Calvin Harris, Charlotte de Witte y Fisher encabezan el festival

Creamfields Chile dio a conocer el cartel oficial de artistas para su edición 2026, que reunirá a 85 DJs y productores los próximos 14 y 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago.

El festival, considerado uno de los principales encuentros de música electrónica del país, confirmó la participación de 39 artistas internacionales y 46 nacionales.

Se trata del line-up más amplio desde la llegada del evento a Chile.

Entre los principales nombres destacan Calvin Harris, Boris Brejcha, Charlotte de Witte, Fisher, Hardwell y Hugel, figuras con una amplia trayectoria en festivales y escenarios internacionales.

Una edición con nuevas experiencias

Además de la programación musical, Creamfields Chile anunció una serie de cambios en su infraestructura para esta edición.

Entre las principales novedades figuran una nueva zona de 5.000 metros cuadrados, un anfiteatro con capacidad para 3.000 personas sentadas, más espacios de sombra y escenarios techados, con excepción del Main Stage.

El festival también estrenará The Village, un sector que ofrecerá restaurantes, bares y una vista privilegiada hacia el escenario principal.

A ello se sumarán dos nuevas categorías de acceso, Sky Lounge y Diamond Lounge, que incorporarán un deck elevado de dos niveles.

La organización informó que continúan disponibles los últimos Weekend Tickets, los que pueden adquirirse a través de Puntoticket y del sitio oficial del festival.