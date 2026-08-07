La feria de artes visuales más grande de Chile confirma su versión 2026 y da a conocer nombres de 203 expositores

Sin dudas el centro de Santiago ha vuelto a congregar a la ciudadanía como un epicentro de encuentro en torno a la cultura. En línea con lo anterior, ART STGO confirmó las fechas de su versión 2026: será el fin de semana del 22 y 23 de agosto, nuevamente en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) de Santiago, escenario que ha albergado a la feria desde sus inicios.

La cita reunirá a 200 artistas nacionales, quienes exhibirán y podrán comercializar sus obras de forma directa con el público asistente, intercambiando experiencias, dudas, y como también generando venta directa con los amantes del arte.

Con 13 años de trayectoria, ART STGO se ha consolidado como la feria abierta de artes visuales más importante de Chile, un espacio gratuito que combina la exhibición de obras con la posibilidad de que el público converse directamente con los artistas y que congrega a miles de persona en sus dos días de jornada abierta a todo público.

Paulina Latorre, gestora cultural de la feria señala: “Llegar a 13 años de ART STGO es motivo de orgullo, pero también una responsabilidad. Cada versión nos exige seguir generando un espacio de calidad para los artistas y para el público, y este año no será la excepción. Hoy ART STGO es una feria consolidada, somos una plataforma con una identidad propia dentro del circuito cultural de Santiago y de Chile, y eso nos obliga a seguir creciendo sin perder lo que nos hizo crecer: acercar el arte a las personas de manera democrática, fomentando el vínculo directo entre el artista y quien visita la feria y quienes acceden a nuestras plataformas virtuales”.

Por su parte, Rodrigo Latorre, director de ART STGO y Kráneo, productora que desarrolla el proyecto desde sus inicios agrega: “ART STGO es, ante todo, un punto de encuentro. Queremos que quienes nos visiten no solo vean arte, sino que puedan conversar con quienes lo crean, vivir la cultura a través de las distintas actividades que generamos en los distintos talleres y charlas y que esa experiencia directa siga siendo el corazón de la feria”.

La feria mantiene su sello de acceso gratuito y familiar, consolidándose como parte de la agenda cultural de invierno en Santiago.

Acá se puede revisar y conocer los nombres y la especialidad de cada uno de los 203 artistas que estarán el fin de semana de la feria presentando sus obras e interactuando con el público: www.artstgo.cl. Esta información, junto con el detalle de todas las actividades y talleres gratuitos para grandes y chicos, también está disponible en la app ART STGO, cuyas inscripciones abren desde el 14 de agosto.