Codelco tendrá “cuatro años difíciles”: La advertencia de Bernardo Fontaine en medio de reevaluación de inversiones por US$ 34 mil millones

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, anunció este jueves una reevaluación del plan de inversiones por US$ 34 mil millones proyectado a cinco años, y anticipó cuatro años complejos en la producción debido al alto endeudamiento de la minera estatal.

Según información consignada por Diario Financiero, durante el encuentro Ecos de la Minería, el directivo explicó que la compañía no cuenta con la capacidad financiera para ejecutar la totalidad de las obras programadas, por lo que seleccionará únicamente las iniciativas que generen valor.

Para revertir el deterioro operativo, la estrategia de la minera se estructurará en cuatro ejes: aumentar la seguridad, maximizar aportes al Estado sin contraer deuda, incrementar la transparencia y reforzar la sostenibilidad.

Fontaine precisó que la crisis responde a un desplome del 16% en la producción y un alza del 82% en los costos durante los últimos cuatro años, periodo en el cual los pasivos de la empresa crecieron un 50%.

“Este plan nos va a llevar a cuatro años difíciles en producción”, afirmó Fontaine, quien criticó la falta de rigurosidad en los pronósticos históricos de la firma.