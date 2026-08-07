Día del Niño: Seremi de Salud alerta por riesgos de juguetes informales y entrega recomendaciones para la compra segura

En el marco de las celebraciones por el Día de la Niñez, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, hizo un llamado a los padres y tutores a priorizar la seguridad en la compra de regalos y advirtió sobre los riesgos para la salud que representan los productos adquiridos en el comercio informal.

En entrevista con CNN AM, la autoridad confirmó el reforzamiento del despliegue en terreno a nivel regional y nacional. Además, reveló que a la fecha se incautaron entre 10 mil y 11 mil unidades de juguetes que no cumplen con la normativa y 18 sumarios sanitarios en curso.

“A veces, aunque suene cliché, lo barato puede costar caro. El primer fiscalizador es cada uno de nosotros“, señaló la seremi.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en el territorio, pero finalmente el que toma la decisión de comprar es quien va a pagar”, añadió.

Los principales puntos a revisar antes de comprar

Durante el balance, la seremi Venegas detalló cuáles son las irregularidades más frecuentes detectadas por los fiscalizadores y en qué deben fijarse las familias:

Rotulado en español : Es la primera señal de alerta. La etiqueta traducida garantiza que el producto ingresó cumpliendo la normativa sanitaria vigente en Chile e informa correctamente sobre sus materiales y componentes.

: Es la primera señal de alerta. La etiqueta traducida garantiza que el producto ingresó cumpliendo la normativa sanitaria vigente en Chile e informa correctamente sobre sus materiales y componentes. Respetar el rango de edad : La indicación corresponde a la etapa de desarrollo de cada menor. Para niños menores de dos años, por ejemplo, se debe verificar que el juguete no contenga piezas pequeñas desmontables. “Lo que más nos encontramos en los centros clínicos después de estas fechas son ingresos por asfixia por piezas que terminan en la nariz u otras vías”, alertó la autoridad.

: La indicación corresponde a la etapa de desarrollo de cada menor. Para niños menores de dos años, por ejemplo, se debe verificar que el juguete no contenga piezas pequeñas desmontables. “Lo que más nos encontramos en los centros clínicos después de estas fechas son ingresos por asfixia por piezas que terminan en la nariz u otras vías”, alertó la autoridad. Seguridad en batería y pilas: Es importante que los compartimientos de pilas estén asegurados con tornillos de difícil acceso para los niños y evitar casos de ingesta e intoxicación.

La alerta por el uso de skincare en menores

Consultada por el reciente aumento del uso de cosméticos y rutinas de skincare de origen asiático y coreano entre niñas y adolescentes, la seremi de Salud recomendó no obsequiar estos productos como regalos infantiles.

“Tal cual, comprar en lugares establecidos, que cuenten con rotulado en español y saber el contenido. Una niña no necesita en la práctica skincare, ojo con eso. La idea es pasar un buen fin de semana celebrando la niñez, no terminar en un centro asistencial por alguna reacción adversa“, enfatizó Venegas.

Finalmente, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía a realizar denuncias formales ante irregularidades a través de las oficinas OIRS del Ministerio de Salud e indicó revisar los juguetes, incluso si ya fueron comprados, con el fin de prevenir accidentes antes de ser entregados a los niños este domingo.