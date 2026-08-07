“Esto no va a ser sufrido como lo de Quiroz”: Presidente de la Cámara anticipa amplio respaldo a proyectos de seguridad

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, anticipó una tramitación más expedita para los proyectos de seguridad impulsados por el Ejecutivo y aseguró que las iniciativas deberían contar con un respaldo considerablemente más amplio que otras reformas discutidas recientemente en el Congreso.

En conversación con Radio 13C, Alessandri calificó las propuestas como “un muy buen punto de partida”, aunque adelantó que espera que sean perfeccionadas durante su paso por ambas cámaras.

“Creo que las vamos a mejorar en el Senado y en la Cámara”, sostuvo.

Disposición para sesiones extraordinarias

El presidente de la Cámara reveló que conversó con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para acelerar el despacho de las iniciativas.

“Nos pusimos a disposición para hacer sesiones extra, para sacarlo muy rápido”, señaló.

Según su proyección, la Cámara podría completar la discusión hacia fines de octubre, dejando noviembre y diciembre para la tramitación en el Senado, con el objetivo de que los proyectos estén convertidos en ley antes de Navidad.

“Esto no va a ser sufrido como lo de Quiroz”

Alessandri sostuvo que las iniciativas vinculadas a seguridad deberían generar mayores niveles de acuerdo político debido a la urgencia ciudadana en la materia.

Entre las medidas mencionó la creación de una agencia destinada a incautar y destruir bienes obtenidos de grupos vinculados al narcotráfico, el fortalecimiento de las policías, nuevas atribuciones para militares en estados de excepción y una mayor coordinación entre Aduanas y Carabineros.

“Cuando se trata de seguridad (…) ahí no hay partido político”, planteó.

En ese sentido, estimó que el Ejecutivo no enfrentará una negociación voto a voto como la vivida en otras iniciativas recientes.

“Esto no va a ser sufrido como lo de Quiroz, transpirando por un voto, que se enfermó uno, que el otro fue a un bautizo y tuviste que posponer la votación”, afirmó.

“Yo creo que esto va a ser mucho más holgado, porque es urgencia ciudadana y porque en seguridad nos ponemos más fácil de acuerdo”, agregó.

Alessandri insistió en que el respaldo transversal que suelen generar las iniciativas en materia de seguridad podría facilitar un despacho más rápido de los proyectos durante los próximos meses.