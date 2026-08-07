Hacienda crea Grupo de Trabajo para impulsar la exportación de servicios financieros

El Ministerio de Hacienda anunció la creación del Grupo de Trabajo de Exportación de Servicios Financieros, una iniciativa presentada en una sesión del Comité Público-Privado de Exportación de Servicios y enmarcada en la agenda de reimpulso de la economía nacional y de fortalecimiento del mercado de capitales.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el potencial del sector: “Hoy este rubro genera más de US$ 3.000 millones en exportaciones y del orden de 30.000 a 40.000 empleos“.

“Ahí vamos a tener un crecimiento muy fuerte en los próximos años, podríamos generar unos 50.000 empleos adicionales. Es un sector que queremos que sea el segundo exportador después del cobre“, agregó.

El foco inicial: gestión patrimonial para clientes no residentes

El grupo trabajará de manera prioritaria en desarrollar servicios de gestión patrimonial y administración de inversiones dirigidos a clientes no residentes en Chile que buscan acceso a mercados globales, con altos estándares de seguridad y costos competitivos.

Según el Ministerio de Hacienda, esta industria hoy emplea a profesionales chilenos en áreas como gestión de inversiones, cumplimiento normativo y tecnología financiera, y sus servicios se destinan casi exclusivamente a clientes domiciliados en el país, conforme al marco regulatorio vigente para corredoras de bolsa, administradoras generales de fondos e instituciones financieras.

“Es indispensable eliminar barreras operativas y regulatorias”

La jefa de la Oficina de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Francisca Alamos, explicó: “Para que nuestras instituciones financieras puedan ofrecer sus servicios a clientes internacionales es indispensable eliminar barreras operativas y regulatorias que hoy actúan como un freno a esta expansión”.

Alamos precisó que el trabajo inicial se concentrará en acciones prioritarias contenidas en una Hoja de Ruta que identifica medidas específicas para reducir o eliminar esas barreras.

Exportaciones de servicios se multiplicaron por 8,5 en dos décadas

Por su parte, el secretario ejecutivo del Comité Público-Privado de Exportación de Servicios, Alexandro Cea, situó la iniciativa en el contexto del crecimiento del sector servicios en el comercio exterior chileno.

“En términos de valor, en las últimas dos décadas las exportaciones de servicios desde Chile al mundo se multiplicaron por 8,5, mientras que las exportaciones de bienes se multiplicaron por 1,9 en el mismo período”, indicó Cea.

Un grupo que reúne a organismos públicos y gremios del sector financiero

El Grupo de Trabajo, liderado por el Ministerio de Hacienda, reúne además a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Banco Central.

Asimismo, junto con representantes del sector privado como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Asociación de Empresas Fintech de Chile, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión y la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos, entre otras entidades.

Según informó la cartera, el grupo iniciará sus sesiones en los próximos días y reportará sus avances de manera periódica al Comité Público-Privado de Exportación de Servicios.