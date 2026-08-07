IPC de julio: Combustibles frenan alza e inflación anual se modera de 4,3% a 3,5%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registró una variación mensual de 0,1%, con lo que la inflación acumulada en el año llegó a 2,9% y la variación a doce meses se ubicó en 3,5%.

El resultado se situó en la parte baja de las expectativas del mercado, que proyectaban un rango de entre 0,1% y 0,5% para el mes, y representó una moderación relevante respecto al 4,3% anual consignado en junio.

De las trece divisiones que componen la canasta del IPC, diez registraron incidencias positivas en julio, dos presentaron incidencias negativas y una tuvo incidencia nula.

Alimentos y vivienda lideran las alzas del mes

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0,7% mensual y aportó 0,153 puntos porcentuales, la mayor contribución del mes.

El alza estuvo liderada por hortalizas, legumbres y tubérculos, que subieron 2,6%, y por bebidas gaseosas, con un incremento de 3,6%. De los 81 productos que componen la división, 51 registraron alzas de precios en el mes.

Vivienda y servicios básicos avanzó también 0,7% mensual, con una incidencia de 0,120 puntos porcentuales.

El suministro de electricidad subió 2,4% y aportó 0,079 puntos, mientras que los arriendos subieron 0,6%, con una incidencia de 0,042 puntos. A esto se sumó un alza de 8,2% en servicios de alojamiento, que acumula 1,8% en lo que va del año.

Combustibles arrastran a la baja el resultado general

Transporte fue la única división que restó de forma significativa a la variación mensual, con una caída de 3,5% y una incidencia de -0,472 puntos porcentuales. El retroceso se explicó por los combustibles para vehículos personales, que bajaron 9,2% y aportaron -0,396 puntos.

Dentro de ese grupo, la gasolina cayó 8,5% en el mes, con una incidencia de -0,317 puntos y una variación acumulada de 16,5% en doce meses, mientras que el petróleo diésel retrocedió 13,5% mensual, acumulando una caída de 22,9% en el año. El transporte aéreo de pasajeros también bajó, con un descenso de 9,4% en el mes.

Indicadores subyacentes suben más que el IPC general

El comportamiento de los indicadores subyacentes ofrece una lectura distinta a la del IPC total. El índice sin volátiles, que excluye los componentes de mayor variabilidad de precios, subió 0,5% en julio, por sobre la variación general. El indicador que excluye alimentos y energía anotó un alza de 0,4% mensual, también superior al 0,1% del índice general.

Esta diferencia se explica principalmente por la caída de 3,0% en el componente energía, que arrastró a la baja el resultado total, mientras que el componente alimentos subió 0,7% en el mes.

La brecha entre el 0,1% del IPC general y el 0,4%-0,5% de los indicadores subyacentes sugiere que la moderación de julio respondió en gran medida a un factor puntual —la caída de los combustibles— más que a una desaceleración generalizada de precios.

Entre las divisiones que también registraron caídas, seguros y servicios financieros retrocedió 2,2% mensual, con una incidencia de -0,021 puntos porcentuales. Educación fue la única división sin incidencia en el mes, con una variación nula de 0,0%, pese a acumular un alza de 5,8% en lo que va del año.

El resto de las divisiones que subieron en julio, entre ellas recreación, deportes y cultura (1,2%) y restaurantes y alojamiento (1,1%), contribuyeron en conjunto con 0,309 puntos porcentuales adicionales a la variación mensual.

Inflación anual se ubica en 3,5%, dentro del rango de tolerancia del Banco Central

Con este resultado, la inflación acumulada en doce meses se ubica en 3,5%, dentro del rango de tolerancia que utiliza el Banco Central en su meta de 3% con un margen de +/-1 punto porcentual.

El dato de julio será uno de los antecedentes que el instituto emisor considerará en sus próximas decisiones de política monetaria, junto con la evolución de los componentes subyacentes y la trayectoria de precios de la energía en los próximos meses.