Mañalich cuestiona test de drogas en el Gobierno: “La mitad va a salir falsamente positivo al menos una vez”

El exministro de Salud Jaime Mañalich cuestionó duramente el sistema de exámenes de drogas aplicado a autoridades del Gobierno y advirtió sobre la posibilidad de obtener resultados falsamente positivos en las pruebas iniciales.

En conversación con Radio Pauta, y en medio de la controversia generada por el caso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, el médico sostuvo que los resultados de los test de screening no deberían ser considerados concluyentes antes de contar con un examen de confirmación.

“Al término de un Gobierno de cuatro años, la mitad de los funcionarios examinados va a salir falsamente positivo al menos una vez durante los cuatro años. Es una locura completa”, afirmó.

Mañalich apunta al riesgo de falsos positivos

El exsecretario de Estado planteó que el problema adquiere una dimensión política considerando la cantidad de funcionarios sometidos periódicamente a estos controles.

“La probabilidad que entre los 100 funcionarios del Ejecutivo, que tienen que hacerse dos veces al año un examen de droga, salga un examen positivo es muy alta, falsamente positivo”, señaló.

A juicio de Mañalich, ante un resultado adverso en el primer análisis debería prevalecer la cautela hasta contar con una prueba que permita confirmar o descartar el consumo.

“Cualquier examen que salga positivo de screening, el primer examen, no el de confirmación, salga positivo en una autoridad del Gobierno, es negativo mientras no se demuestre lo contrario”, sostuvo.