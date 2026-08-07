“Ningún problema en achicar el Estado”: La medida que baraja el Biministro Daniel Mas en pos de la “eficiencia”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró no tener “ningún problema en achicar el Estado”, siempre que esto se traduzca en una administración más eficiente. Así lo señaló durante una entrevista con Radio Universo, donde precisó que esta afirmación corresponde a su opinión política y no a un objetivo formal dentro de la revisión de activos prescindibles que realiza el Gobierno.

Evaluación sobre la venta de participación en sanitarias

Durante la conversación, la autoridad fue consultada sobre la posible venta de la participación estatal en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Essbio, Esval y Suralis. Previamente, en declaraciones a BioBioChile, Mas había señalado que los recursos públicos deben mantenerse en movimiento y orientarse hacia la venta de activos prescindibles que puedan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El ministro reiteró que, tanto él como Bernardo Fontaine, han descartado la venta de Codelco a capitales privados, aunque confirmó que la compañía está evaluando qué activos y pertenencias mineras podrían considerarse prescindibles para su operación.

Respecto a la participación en las sanitarias, Mas indicó: “Lo que estamos mirando en general, en todos los ministerios, es activos prescindibles”, y explicó, en conversació con Radio Universo, que en el caso de Corfo se evalúa cómo estructurar ese proceso para maximizar la recaudación en beneficio de la ciudadanía.

Consultado sobre si esta estrategia implica “achicar el Estado”, el biministro respondió que los recursos obtenidos podrían destinarse a otros activos más rentables o estratégicos, y concluyó: “Yo no tengo ningún problema en achicar el Estado si es un Estado que es más eficiente, que es más eficaz y que llega con mejores soluciones a todos los chilenos”.