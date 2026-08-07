Cobre cierra la semana sobre los US$ 6,4 la libra tras marcar un máximo histórico impulsado por caída de inventarios

El precio del cobre cerró la semana del 3 al 7 de agosto en US$ 6,46 por libra, con un alza de 2,93% respecto al cierre de la semana anterior.

Durante la semana, el metal llegó a cotizar en un máximo histórico de US$ 6,55 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, según el informe del mercado internacional del cobre de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas.

El promedio del precio en lo que va de 2026 se ubica en US$ 5,98 por libra, un 38,98% por sobre el promedio registrado en igual período de 2025.

Inventarios de Londres caen a mínimos desde enero

El principal soporte del precio provino del mercado físico. Los inventarios de la Bolsa de Metales de Londres bajaron 8,6% en la semana, hasta 222.975 toneladas, mientras que el volumen disponible para entrega inmediata cayó a 92.900 toneladas, su nivel más bajo desde enero.

Esta menor disponibilidad llevó a que el cobre para entrega inmediata cotizara cerca de US$ 119 por tonelada por sobre el precio del contrato a tres meses, lo que refleja una mayor urgencia de los compradores por acceder al metal.

RDC prohíbe exportar concentrados de cobre y cobalto

A la estrechez física se sumó, el jueves, la prohibición de la República Democrática del Congo a exportar concentrados de cobre y cobalto, aunque con posibles exenciones estratégicas. La reacción del precio fue fuerte pero breve, y su efecto de mediano plazo dependerá de cómo se aplique la medida y de la amplitud de las exenciones que finalmente se otorguen.

Los inventarios visibles en las tres principales bolsas de metales bajaron en conjunto 16.400 toneladas en la semana, un 1,7%, hasta un total global de 946.662 toneladas.

Pese a esta caída, el stock global se mantiene 122,8% por sobre igual fecha de 2025, aunque muy concentrado en Estados Unidos, donde COMEX reúne cerca de 69% de las existencias visibles de las tres bolsas tras acumular 653.571 toneladas, favorecido por la incertidumbre arancelaria.

En contraste, Shanghái permanece 34,7% bajo su nivel de hace un año.

Prima de US$ 0,27 en COMEX sigue incentivando el envío de cobre a EE.UU.

Al cierre de la semana, el precio a tres meses se ubicó en US$ 6,74 por libra en COMEX y en US$ 6,47 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, una diferencia de US$ 0,27 por libra que corresponde a la prima que paga el mercado estadounidense por el metal.

Esa brecha sigue incentivando el envío de cobre hacia Estados Unidos y podría ampliarse si se confirma un arancel al cobre refinado, o reducirse si la medida se posterga o descarta.

Como contrapeso al alza, las importaciones chinas de cobre sin elaborar y productos de cobre cayeron 11,5% interanual en julio, mientras los precios elevados aumentan el riesgo de que compradores posterguen sus compras o tomen utilidades.

Para la próxima semana, el mercado seguirá atento a la aplicación de la prohibición de la República Democrática del Congo, al nivel de inventarios disponibles en Londres y a una eventual definición arancelaria en Estados Unidos, factores que podrían modificar rápidamente los flujos del metal.