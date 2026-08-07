“Tenemos que dar ciertas señales”: Presidente Kast condiciona despliegue militar en barrios críticos a nuevas RUF

El presidente José Antonio Kast estableció este viernes una condición explícita para avanzar en el estado de excepción acotado que permitiría a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías en sectores críticos del país: primero deben estar aprobadas las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), normativa actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.

Desde Cali, Colombia, el mandatario explicó que la participación militar en tareas de orden público requiere “dar ciertas señales” antes de cualquier intervención territorial, y que el avance debe ser “gradual y paso a paso”, con atribuciones claramente diferenciadas de las que corresponden a Carabineros y la PDI.

Para fundamentar la necesidad de certezas jurídicas previas, Kast aludió al caso de un exvoluntario del Ejército que cumple condena en La Serena luego de usar su arma de servicio durante una situación crítica, causando la muerte de un ciudadano ecuatoriano. “¿Y quién quedó en prisión? El joven soldado chileno”, recalcó el mandatario, según reportó Cooperativa, argumentando que el Estado no puede exponer a sus efectivos a ese tipo de consecuencias legales sin un respaldo normativo claro.

Expectativas de respaldo parlamentario

Las declaraciones del Ejecutivo siguen al anuncio de la agenda de seguridad transmitida en cadena nacional. Desde Colombia, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, expresó su confianza en que las medidas de la agenda obtendrán “amplia adhesión en el Congreso” y anticipó la posibilidad de alcanzar consensos transversales para tramitar la normativa que regula las atribuciones de las Fuerzas Armadas en funciones de orden público.