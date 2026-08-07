Colusión de las farmacias: IPS inicia pago de compensaciones de Farmacias Ahumada a beneficiarios de Control Niño Sano

El Instituto de Previsión Social (IPS) inició este 7 de agosto el pago de indemnizaciones a los beneficiarios del programa Control Niño Sano en Chile, tras la demanda colectiva impulsada por el Sernac debido a la colusión de medicamentos de Farmacias Ahumada entre 2007 y 2008.

El proceso otorga $45.030 por cada menor a 6.602 familias vulnerables del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

Según lo informado por el Servicio Nacional del Consumidor, la medida ejecuta la fracción de interés difuso de un acuerdo judicial por $980 millones suscrito en 2025 entre la firma, el propio Sernac y las organizaciones Conadecus, Odecu y Fojucc.

Esta etapa destina más de $404 millones a la infancia, tras haber saldado en 2025 las indemnizaciones directas a 17.652 clientes perjudicados. Los montos se abonan de forma automática junto a los beneficios habituales del Estado.

Los receptores deben figurar en el registro de junio de 2025 y mantener su vigencia en el sistema social a agosto de 2026.

El dinero que no sea reclamado ingresará al Fondo Concursable de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, en un proceso que cerrará con una auditoría externa.