CMPC repunta operacionalmente pero utilidad semestral se hunde 74% hasta US$ 33 millones

Empresas CMPC reportó este jueves sus estados financieros consolidados presentados ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de US$ 33 millones en el primer semestre de 2026, una caída de 74% frente a los US$ 131 millones registrados en igual período de 2025.

A nivel trimestral, la papelera del grupo Matte ganó US$ 9 millones entre abril y junio, una caída de 65% respecto al primer trimestre del año y de 89% frente al segundo trimestre de 2025.

El resultado trimestral estuvo condicionado por una pérdida antes de impuestos de US$ 16 millones, que contrasta con la ganancia de US$ 91 millones del segundo trimestre de 2025.

EBITDA cae 14% y pérdidas cambiarias de US$ 32 millones por el real y el peso mexicano

El deterioro del resultado semestral se explica principalmente por la combinación de un menor EBITDA ajustado, que retrocedió 14% hasta US$ 525 millones, y por pérdidas de US$ 32 millones por diferencias de cambio, derivadas de la apreciación del real brasileño y del peso mexicano sobre pasivos denominados en esas monedas.

Estos efectos fueron compensados parcialmente por un ingreso por impuesto a las ganancias de US$ 38 millones en el semestre, que se compara con un gasto tributario de US$ 3 millones en igual período de 2025.

Las ventas de CMPC se mantuvieron prácticamente estables en US$ 3.733 millones, una variación de apenas 0,3% respecto al primer semestre de 2025.

Softys lidera con alza de 10%, celulosa y biopackaging retroceden

El comportamiento por segmento fue dispar. Softys, el negocio vinculado a productos de papel higiénico y cuidado personal, lideró con ventas de US$ 1.728 millones, un alza de 10% impulsada por la recuperación en Brasil y México.

Le siguió celulosa, con ingresos de US$ 1.499 millones, una baja de 3% explicada por un menor precio de la fibra larga y menores volúmenes de venta. Biopackaging cerró con ventas de US$ 498 millones, una caída de 6% por menores precios y volúmenes en el mercado de cartulinas.

En el segundo trimestre, el EBITDA ajustado de celulosa subió 16% frente al primer trimestre, hasta US$ 180 millones, apoyado en un alza de 7% en el precio promedio de la fibra corta, aunque cayó 12% en la comparación anual por el mayor costo del petróleo asociado al conflicto en Irán.

Softys fue la unidad de mejor desempeño del trimestre, con un EBITDA ajustado de US$ 101 millones, un avance de 4% trimestral y de 24% interanual.

Biopackaging, en cambio, tuvo un trimestre más desafiante, con un EBITDA ajustado de US$ 15 millones, una caída de 36% trimestral por la sobreoferta de cartulinas provenientes de Asia y gastos asociados a la mantención programada y un incendio en la planta Papeles Cordillera.

“Empezamos a evidenciar una mejora en las condiciones de mercado”

El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, afirmó: “Empezamos a evidenciar una mejora en las condiciones de mercado, que se reflejan en los principales negocios de CMPC” durante el segundo trimestre.

Proyecto Natureza en Brasil avanza con licencia para terminal portuario

Sobre el megaproyecto Natureza en Brasil, que contempla un presupuesto de US$ 4.600 millones, Ruiz-Tagle informó que la compañía obtuvo en junio la licencia previa para la instalación del nuevo terminal portuario en Río Grande, un paso dentro del proceso de habilitación logística del proyecto.

El ejecutivo señaló que la firma continúa trabajando en los demás frentes habilitantes —ingeniería, permisos ambientales, base forestal y financiamiento— y que una eventual decisión de inversión estará sujeta a los criterios de creación de valor y disciplina financiera que ha aplicado históricamente la compañía.

Deuda financiera neta sobre EBITDA en 4,17 veces, por sobre el rango objetivo

En materia de endeudamiento, CMPC mantiene una razón de deuda financiera neta sobre EBITDA de 4,17 veces, por sobre el rango objetivo de 2,5 a 3,5 veces que la compañía se ha fijado, según reconoció la propia empresa.