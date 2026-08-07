Correa Sutil cuestiona la invariabilidad tributaria ante el TC: “Es contraria a la democracia”

El abogado y exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil defendió el requerimiento presentado ante el TC contra la invariabilidad tributaria contemplada en la megarreforma y afirmó que el mecanismo, a su juicio, vulnera un principio esencial del sistema democrático.

En entrevista con CNN Chile Radio, Correa explicó que el Tribunal ya verificó el cumplimiento de las formalidades y que los alegatos están previstos para la próxima semana.

“Lo que nosotros estamos planteando es que la invariabilidad tributaria es contraria a la democracia”, sostuvo.

Según argumentó, las mayorías elegidas en cada período deben conservar la capacidad de modificar las reglas cuando exista alternancia política y cambien las circunstancias económicas o sociales del país.

“Ninguna mayoría puede dejar para el futuro las cosas atadas y bien atadas. No puede impedir que futuras mayorías puedan modificar lo que ella resolvió”, afirmó.

Correa sostuvo que la controversia no se limita a los contratos voluntarios que eventualmente puedan celebrar determinadas empresas con el Estado, sino a los efectos que ese régimen podría generar sobre el resto de los contribuyentes.

“No está en juego la reforma”

El exministro del TC recalcó que el requerimiento no busca derribar el conjunto de la megarreforma ni cuestiona otras modificaciones ya aprobadas, como la rebaja de impuestos a grandes empresas o los cambios en materia de permisos ambientales.

“No está en juego la reforma. La reforma fue aprobada”, aclaró.