UF volverá a subir desde este lunes tras un mes congelada: Así quedará su valor en septiembre

Después de un mes sin variaciones, la Unidad de Fomento (UF) volverá a subir a partir de este lunes 10 de agosto, luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.

La inflación registró una variación mensual de 0,1%, lo que hará que la UF abandone los $40.844,79 en que se ha mantenido y comience nuevamente a reajustarse.

Su incremento será gradual durante el próximo mes y llevará el indicador hasta aproximadamente $40.885,63 al término del periodo de reajuste.

¿Por qué vuelve a subir la UF?

El valor de la UF se modifica de acuerdo con la evolución de la inflación. Cada mes, la variación registrada por el IPC se incorpora progresivamente al indicador durante el periodo siguiente.

De esta manera, aunque el IPC de julio mostró un incremento acotado, será suficiente para poner fin al periodo en que la UF se mantuvo sin cambios.

La variación resulta relevante porque numerosos contratos y obligaciones en Chile están expresados en esta unidad, entre ellos créditos hipotecarios, arriendos, planes de salud, seguros y algunos costos educacionales.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumula un 2,9% durante 2026 y un 3,5% en doce meses.

Diez de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC tuvieron incidencias positivas durante julio, mientras dos aportaron negativamente y una no presentó incidencia.

Entre las principales alzas estuvo el suministro de electricidad, que aumentó 2,4% durante el mes. Los servicios de alojamiento avanzaron 8,2%, los arriendos subieron 0,6% y las bebidas gaseosas registraron un incremento de 3,6%.

En sentido contrario, los combustibles ayudaron a moderar el índice: la gasolina disminuyó 8,5% y el petróleo diésel cayó 13,5% durante julio.