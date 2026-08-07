Intentaron atropellar a carabineros y terminaron dentro de un canal en Peñalolén: dos detenidos

Dos sujetos fueron detenidos durante la noche del jueves en Peñalolén, luego de que el conductor del vehículo en que se movilizaban intentara atropellar a un funcionario de Carabineros y posteriormente terminara cayendo a un canal de regadío.

El procedimiento comenzó en el sector de Volcán Antuco con Alborada, donde efectivos policiales observaron un automóvil que circulaba contra el sentido del tránsito.

Según explicó el capitán Felipe Ulloa, al intentar fiscalizar a sus ocupantes, el conductor ignoró la señal de detención y trató de embestir a uno de los uniformados antes de escapar.

Persecución terminó en un canal

Tras el intento de atropello, Carabineros inició un seguimiento controlado que se extendió hasta el sector de calle Los Cerezos con Avenida Quilín.

En ese punto, el conductor perdió el control del automóvil y cayó a un canal de regadío, lo que permitió a los funcionarios detener a sus dos ocupantes.

Se trata de un conductor de 34 años y un copiloto de 22, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales.

Durante las diligencias posteriores, Carabineros verificó que el automóvil en el que se desplazaban había sido robado desde el exterior de un domicilio ubicado en la comuna de La Reina.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el propietario del vehículo no se había percatado del robo y tomó conocimiento de lo ocurrido después de ser contactado por Carabineros.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y durante este viernes pasarán a una nueva audiencia de control de detención.