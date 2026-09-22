Agustín Romero (REP) ante un eventual indulto a uniformados y civiles condenados por el estallido social: “Si el objetivo logra paz social, no tengo ningún problema con eso”

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el debate en torno a los indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social.

“Nosotros esperamos que en algún minuto el Presidente de la República tome la decisión que él ha señalado que la va a tomar caso a caso, y nosotros respetamos eso”, expresó.

Consultado sobre si considera que existen diferencias entre los militares condenados tras el golpe de Estado y los uniformados condenados en el contexto del 18 de octubre de 2019, respondió: “Sí, por supuesto, son situaciones distintas”, y explicó que la principal diferencia radica en el momento histórico.

“El contexto histórico es bien distinto. Muchos de los que están hoy día condenados por temas de derechos humanos en el marco del gobierno militar son personas que hoy día superan los 80 años en su gran mayoría. Muchos de ellos hoy día están muriendo en condiciones, a mi juicio, ya inhumanas, porque yo entiendo que existe un anhelo de justicia y eso, bueno, son los tribunales los que resuelven, pero hoy día hay personas que no saben ni dónde están. Hoy muchas de estas cárceles se están transformando en verdaderos geriátricos (…) Creo que está claro que nadie quiere volver a repetir las violaciones de los derechos humanos, y esto lo digo bien claro, ustedes conocen perfectamente cuál es mi posición respecto al tema del pronunciamiento militar, lo que sí, mientras yo participe en la política, voy a hacer todo lo posible para que en el suelo chileno nunca más se vuelva a producir algo como eso”, dijo.

En el eventual caso de que el jefe de Estado decidiera utilizar su facultad de indultar a diferentes grupos con el fin de conseguir paz social, afirmó que “es una solución que tendría que tomar el Presidente de la República, y lo que sí es importante es que, cuando la tome, la tome informado y le explique al país por qué lo hizo. Eso es lo importante. Lo que no puede volver a ocurrir es que el presidente diga: ‘No me leí los antecedentes’, y termine saliendo el jefe de gabinete, la ministra de Justicia”.

Por tanto, remarcó sobre la posibilidad de que el Mandatario indultara a civiles condenados durante las manifestaciones de octubre de 2019: “Jamás me voy a casar con un instrumento. Yo me comprometo con objetivos. Si el objetivo logra paz social, no tengo ningún problema con eso. Pero lo que sí importa es que el Presidente de la República dé razón de sus dichos, le explique a la población y esa resolución tenga cierta legitimidad”.

#ToleranciaCero | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, consultado por indultos a uniformados y civiles en el marco del estallido: “Si logra paz social, no tengo ningún problema con eso” 📡https://t.co/lkqnVZBUzN

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La controversia por el minuto de silencio a Orlando Letelier (PS)

Por otro lado, el parlamentario Romero, abordó el debate que se dio en la Cámara de Diputados en el marco de los 50 años del atentado contra el exministro del Interior del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier (PS).

Consultado por los motivos por los que no se alcanzó la unanimidad en la Cámara Baja para realizar un minuto de silencio en conmemoración de Letelier, planteó que no se utilizó el protocolo establecido y que el objetivo era “confrontar por cualquier cosa a unos contra otros, y ese es el elemento de decisión que hay”.

Hoy, en la Cámara de Diputados pedimos un minuto de silencio por los 50 años del asesinato de Orlando Letelier, víctima de un atentado terrorista mandatado por Pinochet y perpetrado por agentes de la DINA en Washington. La solicitud fue rechazada. Lo paradójico es que, mientras… pic.twitter.com/A5mxqkIgNQ — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) September 21, 2026

#ToleranciaCero | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por rechazo a minuto de silencio por Orlando Letelier en la Cámara: “Condeno es que se utilice una situación tan grave para generar un punto de fricción” ➡️https://t.co/lkqnVZBUzN

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#ToleranciaCero | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por rechazo a minuto de silencio por Orlando Letelier en la Cámara: “Se utiliza la memoria de la gente para confrontar por cualquier cosa” ➡️https://t.co/lkqnVZBmKf

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“No quiero aquí minimizar un crimen ni nada de esas cosas. Yo lo que condeno es que se utilice una situación tan grave como esa para generar un punto de fricción”, concluyó.