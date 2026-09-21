Eduardo Sepúlveda y el “revival” de la chilenidad: “Ya deben ser muy pocos los que estiman necesario refundar Chile y sus tradiciones”

Ayer terminó el fin de semana de Fiestas Patrias y el balance parece ser bueno, al menos para el turismo, los fonderos y los chilenos en general, que disfrutamos de la festividad que se ha convertido en la favorita del año.

Así es. Fíjense que un estudio reciente de IPSOS mostró que las Fiestas Patrias son la celebración predilecta, con 54% de las preferencias. Le siguen la Navidad con 26% y el Año Nuevo con 6%.

La encuesta Black&White mostró algo muy similar. Y un sondeo de Cadem, también de septiembre, dice que el 82% se siente orgulloso de la historia de Chile y el 87% considera que es el mejor país para vivir de América Latina. Para el 79% de los chilenos, la bandera nacional es una fuente de orgullo.

Los números son contundentes, pero relativamente novedosos. Porque hasta hace no tanto tiempo esto no era así de claro.

Cómo olvidar que en la inauguración de la Convención Constitucional no se pudo cantar el himno nacional, y que en la campaña de cierre de una de las opciones para el plebiscito se pasaron por cierta parte la bandera chilena.

Supongo que todo eso hoy sería impensable.

Porque hay como una suerte de “revival”, de regreso con más entusiasmo de la chilenidad. Ya deben ser muy pocos los que estiman necesario refundar Chile y sus tradiciones porque hay algo anómalo en su pasado.

Y si uno mira las encuestas, son las generaciones jóvenes las que más valoran las Fiestas Patrias, lo que hace pensar que este sentimiento va a perdurar.

En estas Fiestas Patrias se reinauguró la estatua del general Baquedano en la plaza que lleva su nombre. Hubo un desfile militar en su honor y una fiesta ciudadana que celebró su regreso definitivo.

Fue en ese mismo lugar, en la Plaza Baquedano, el día en que la Selección Chilena ganó por primera vez la Copa América, que un hincha anónimo dijo en televisión esa frase que se convirtió en un clásico: “somos el mejor país de Chile”.

A ver si este sentimiento sirve para recuperar el entusiasmo y superar el desánimo para seguir siendo el mejor país de Chile.