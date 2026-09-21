Daniel Mansuy por el retiro de Bachelet de la carrera a la ONU: “Si el apoyo del presidente Kast era fundamental, entonces correspondía sumarlo en un origen”

La expresidenta Michelle Bachelet decidió retirar su candidatura a la Secretaría General de la ONU tras una derrota más o menos contundente en el último sondeo que se ha realizado al interior del Consejo de Seguridad, donde obtuvo 11 desaprobaciones y, por tanto, al menos uno de los miembros del Consejo de Seguridad que tienen derecho a veto.

La oposición reaccionó con mucha dureza, culpando de este episodio, de este hecho y de esta derrota fundamentalmente al gobierno y particularmente al presidente Kast por no haber apoyado esta candidatura, y dicen que esta candidatura habría tenido un destino distinto si es que el presidente Kast hubiera sido apoyarla, o sea, si es que hubiera sido una candidatura del país.

Supongamos que el reclamo y la queja de la oposición son razonables.

Supongamos que si el presidente Kast hubiera apoyado a Michelle Bachelet, esto habría sido distinto y la expresidenta habría sido recibida por la administración Trump, cosa que no ocurrió, y habría llegado quizás no a ganar, pero bastante más lejos.

Si esta tesis es plausible, surge evidentemente una pregunta: ¿por qué, si es que el apoyo del presidente de Chile, José Antonio Kast, era tan importante, no se le integró antes a la decisión de llevarla como candidata, no se le sumó, no se le involucró?

Si el apoyo del presidente Kast era fundamental, entonces correspondía sumarlo en un origen, al menos a los candidatos de la oposición o a los líderes de la oposición.

Por tanto, si eso no se hizo y el presidente Kast no apoyó sin que nadie nunca le haya preguntado, parece que la responsabilidad recae sobre quienes decidieron llevar la candidatura de Michelle Bachelet sin preguntarle a la entonces oposición.