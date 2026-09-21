Mónica Rincón y el veto de Trump a los medios de comunicación: “Es un ataque brutal al corazón de la democracia”

Contraviniendo la Constitución de Estados Unidos, el presidente Donald Trump prohibió la entrada a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico. Los acusa de publicar solo noticias negativas o falsas.

Han sido una constante los insultos, malos tratos e intimidaciones a periodistas, sobre todo mujeres, de las que incluso se ha burlado con: cerda, desagradable, estúpida.

Cruzó una línea roja y va por más. Amenaza con que Washington Post o New York Times vienen después si siguen criticando. Esto no es sobre un medio en particular, es sobre la libertad de expresión, que incluye, por supuesto, la libertad para informar y criticar.

Es un ataque brutal al corazón de la democracia, que haría palidecer a los Padres Fundadores, en una época donde ya no es necesario dar golpes de Estado para horadarla.

En una democracia, determinar si algo es falso o injurioso es tarea de los tribunales. ¿Qué pueden y deben hacer los medios de comunicación? Ir a la justicia. No dejarse intimidar. Ser todos capaces de la nobleza que demostraron las cadenas de TV que han decidido no sumarse al pool de cobertura de Trump. O todos o ninguno; no los va a dividir. Algo comunicado ni más ni menos que por Fox News.

Y debemos estar atentos como medios a no perder la conexión con las personas porque para ellos trabajamos, pero también para que personajes como Trump no nos traten de mostrar como enemigos de la gente.

Cuando se censura a un medio, se ataca al sistema entero y a los ciudadanos, a quienes se les coarta recibir información independiente y a que poderosos sean fiscalizados.

NO LOS QUIERO AQUÍ, dijo Trump. Pero no es SU oficina oval, no es SU Casa Blanca, es la de todos los estadounidenses, una que construyeron esclavos.

Lo que inquieta hace rato y más después de lo ocurrido es que haya quienes sigan admirando a un presidente así. Porque impedir informar destruye la democracia.