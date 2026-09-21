Presidenta de RN, Andrea Balladares, analiza los primeros seis meses del Gobierno: “Creo que hemos tenido un problema de celeridad”

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se refirió a la propuesta de su partido para impulsar un plan de empleo por US$1.000 millones, además de referirse a la gestión del Gobierno, la coordinación del oficialismo y el retiro del apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En Tolerancia Cero, la parlamentaria sostuvo que el escenario económico que enfrenta el país requiere “un esfuerzo fiscal mayor” y planteó que los recursos para financiar la iniciativa de RN pueden provenir de reasignaciones y fondos ahorrados en los primeros meses del gobierno. “Hay reasignaciones, parte de la plata que se ahorró en el principio, que creo que hoy hay que hacer el ajuste, parte de lo que se ahorró en el MEPCO, parte de reasignaciones; hay que buscar esa plata”.

Balladares defendió el monto planteado por RN frente a los US$55 millones considerados inicialmente por el Gobierno para su plan de empleo. “Creemos que vivimos un minuto especialmente complejo”, sostuvo, apuntando al escenario internacional y a problemas estructurales de la economía chilena. “Lo que nosotros trabajamos tanto con el Instituto Libertad, con expertos, con exfuncionarios, autoridades de trabajo, de la DIPRES, de Hacienda, es que hoy necesitamos un impacto mayor, necesitamos una combinación”.

Apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

Este fin de semana, la expresidenta Michelle Bachelet decidió retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, con la que aspiraba a suceder al portugués António Guterres. Tras la decisión, diversas voces apuntaron contra el Gobierno, afirmando que el retiro de patrocinio a la candidatura propició su fracaso. Al respecto, Balladares sostuvo que “no hubo sorpresa” en la decisión del Ejecutivo.

Según la senadora, el problema surgió en el origen de la candidatura durante el gobierno anterior: “No fue conversada con todos los sectores políticos en su minuto, que podría haberse abordado bien, sobre todo entendiendo que era una candidatura que terminaba con otro gobierno; independiente del sector político, iba a ser otro gobierno. Hay un error de origen que no fue bien abordado y, obviamente, hoy trajo las consecuencias que ya conocemos“.

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“Espero que no genere mayores tensiones políticas, ya que hoy día tenemos el desafío de lograr mirar cuáles son las medidas que se pueden aprobar y que se tienen que sacar adelante”, complementó.

“Creo que ya era una candidatura muy compleja, tenía un escenario internacional muy difícil de abordar y, por lo tanto, no creo que haya tenido una repercusión mayor; creo que el desenlace era más o menos el conocido. Por lo mismo, creo que fue la decisión del presidente de tomarlo; como digo, tampoco tenía mucha sorpresa, era algo que ya se había visto y se había dicho públicamente”, agregó la timonel de Renovación Nacional.

“Yo creo que yo hubiese hecho algo distinto de lo que hizo el presidente Boric; de ahí en adelante el escenario hubiese sido totalmente distinto”, dijo, afirmando que, dadas las circunstancias, mantener el respaldo también podía resultar complejo: “Creo que en el minuto, probablemente, si era una candidatura no viable, era difícil mantener el apoyo”.

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Sobre el futuro político de Bachelet, la presidenta de RN sostuvo que la exmandataria mantiene un liderazgo dentro de la oposición, aunque recalcó que cualquier eventual rol dependerá de sus propias decisiones. “Yo creo que ella siempre ha tenido un liderazgo importante en lo que hoy día es la oposición (…). Creo que todos los expresidentes en general tienen un rol público que siguen cumpliendo y, bueno, obviamente eso ya es decisión de ella”.

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Balladares apunta a un “desafío comunicacional” del Gobierno

Balladares también abordó la estrategia comunicacional de La Moneda, señalando que existe un problema para definir quién coordina y transmite los principales mensajes del Ejecutivo. “Creo que hay un desafío comunicacional que cubrir, que son los mensajes del gobierno y quién es el encargado de esos mensajes”, sostuvo, recalcalcando que cree “que el punto es quién hoy día coordina los mensajes y quién está a cargo de lo que quiere transmitir el gobierno”.

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En cuanto a la coordinación política del oficialismo, Balladares sostuvo que RN busca contribuir a la gestión del Ejecutivo sin condicionar ese apoyo a la obtención de cargos. “Nosotros, más allá de pedir un cargo o no, lo que buscamos es que el gobierno tenga una buena gestión y apoyar con nuestros distintos liderazgos aquellos espacios. Claramente, si el presidente decidiera tener dos ministros y no uno, o tal vez un portavoz, o no necesariamente en el cargo de ministro, claramente nosotros tenemos personas disponibles y felices de cooperar en el gobierno”, añadió.

#ToleranciaCero | Andrea Balladares, senadora y presidenta de Renovación Nacional: “Nosotros tenemos personas disponibles y felices de cooperar en el gobierno, no solo en los ministerios” ➡️https://t.co/lkqnVZBmKf

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Sobre la evaluación de los primeros seis meses de administración, Balladares evitó ponerle una nota al Gobierno, pero sí identificó aspectos que, a su juicio, deben mejorar: “Creo que ha sido una instalación que ha estado en un sentido correcto. Creo que las reformas que se han impulsado son las que son hoy día las urgencias para la ciudadanía, pero creo que hemos tenido un problema de celeridad y todavía un problema en la instalación”, sostuvo.

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