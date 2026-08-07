IPC registra variación de 0,1% en julio y la inflación a doce meses cae a 3,5%

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,1% durante julio en Chile, situando la cifra acumulada del año en 2,9% y moderando la inflación a doce meses hasta un 3,5%.

El resultado se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado, que estimaban entre un 0,1% y un 0,5% para el periodo, registrando un descenso significativo respecto al 4,3% anual consignado en junio.

El reporte del INE detalló incrementos mensuales en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsados por hortalizas, legumbres y tubérculos (2,6%) y bebidas gaseosas (3,6%).

Asimismo, el rubro de vivienda y servicios básicos anotó alzas destacadas en el suministro de electricidad (2,4%) y en arriendos (0,6%), a lo que se sumó un aumento en servicios de alojamiento (8,2%).

En contraste, la división de transporte amortiguó el indicador general debido a descensos en los combustibles para vehículos personales. En detalle, la gasolina presentó una caída mensual de 8,5%, mientras que el petróleo diésel registró una disminución de 13,5% durante el séptimo mes del año.