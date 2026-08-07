Mujer investigada por presunta VIF junto al senador Fidel Espinoza niega agresión física y lamenta la difusión del caso

A través de una declaración pública, la mujer investigada por el Ministerio Público junto al senador Fidel Espinoza, por un presunto caso de violencia intrafamiliar (VIF), aseguró que no fue agredida físicamente por el militante del Partido Socialista (PS).

De acuerdo con la información preliminar de Carabineros de Chile, se ingresó una denuncia durante la semana por una discusión violenta que protagonizó la pareja. La situación habría ocurrido alrededor de las 20:00 horas en un edificio ubicado en el sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar.

Tras la denuncia, la Fiscalía abrió una investigación y ordenó diversas indagatorias, como la obtención del registro de audio de la audiencia y la toma de declaraciones a testigos, para esclarecer el caso.

Al respecto, la mujer —quien firmó el documento con las iniciales “K. B. V.” y figura como imputada en la causa junto con el legislador— negó haber sufrido agresión física y lamentó que la situación se haya difundido.

El comunicado de la mujer sobre la denuncia que la involucra junto a Espinoza

“Los hechos que dieron origen a esta información corresponden únicamente a una discusión particular, motivada por asuntos privados y que debieron mantenerse en ese ámbito», señaló en el texto, según consignó Radio Bío Bío.

“El senador Fidel Espinoza nunca me ha agredido físicamente, nunca ha ejercido violencia psicológica en mi contra y jamás ha mantenido conductas violentas hacia mi persona”, aseguró.

Asimismo, lamentó “profundamente que una situación estrictamente privada haya trascendido al ámbito público, generando interpretaciones que no reflejan la realidad de los hechos”.

Por último, señaló: “Agradezco el respeto por nuestra vida personal y solicito a los medios de comunicación informar con responsabilidad, evitando difundir afirmaciones que no se ajustan a la realidad”.