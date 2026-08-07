Condenan a 15 años de cárcel a exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, por delitos sexuales y aborto

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a 15 años de cárcel al exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, por delitos de connotación sexual.

Cabe recordar que el exjefe comunal fue declarado autor de los delitos de estupro reiterado, aborto y abuso sexual el martes 14 de julio.

Debido a la investigación en su contra, Reinao cumplía la medida cautelar de prisión preventiva desde noviembre de 2023. En consideración a ello, el tribunal abonará dicho periodo al cumplimiento de la pena final, según consignó Radio Bío Bío.

De acuerdo con información del Ministerio Público, los delitos sexuales se produjeron entre los años 2006 y 2020. Asimismo, la Fiscalía apuntó a que el exalcalde aprovechó su cargo para cometerlos.

Así lo confirmó el juez Marcos Pincheira, quien detalló que los delitos se cometieron “en el periodo en que servía como alcalde de la comuna de Renaico y en el contexto del ejercicio de su cargo”.

En la sentencia se especificó que se dictó una pena de 12 años por el delito de estupro en calidad de reiterado, 300 días por aborto y otros 818 días por abuso sexual a una persona mayor de 14 años.

Al inicio de la investigación se le había imputado también el presunto delito de violación; sin embargo, el tribunal absolvió al exjefe comunal debido a que no habían antecedentes necesarios para acreditar dicho delito.