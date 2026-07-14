Condenan a exalcalde de Renaico por estupro, aborto y abuso sexual: Fiscalía pide más de 50 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó este martes al exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, como autor de los delitos de estupro reiterado, aborto y abuso sexual.

El tribunal dará a conocer la sentencia definitiva el próximo viernes 7 de agosto a las 14:00 horas, mientras que desde el Ministerio Público piden una condena de más de 50 años para el exjefe comunal por los delitos de connotación sexual.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, Reinao aprovechó su cargo de alcalde de Renaico para cometer los delitos imputados entre los años 2006 y 2020.

Asimismo, en el juicio se acreditó que en total hubo cinco víctimas, dos de las cuales eran menores de edad al momento de los hechos, en las comunas de Tirúa, Contulmo, Renaico, Santiago y Negrete, según consignó La Tercera.

El exalcalde lleva casi tres años en prisión preventiva, luego de que en noviembre de 2023 se le decretara dicha medida cautelar.