Ministra May Chomali explica avances del Plan de Alerta Oncológica y aborda las causas de las esperas prolongadas

La ministra de Salud, May Chomali, abordó en Hoy es Noticia de CNN Chile los avances del Plan de Alerta Oncológica.

Según el último reporte nacional de esta estrategia, orientada a reducir los tiempos de espera de más de 30 mil casos GES y no GES con sospecha o diagnóstico de cáncer, a 90 días de su implementación se ha registrado un avance del 95%.

En concreto, de los 30.348 casos de espera prolongada identificados al inicio del plan, se ha avanzado en la atención o en el cumplimiento de las garantías retrasadas en 28.681 casos.

“Lo que pasó con estas 30 mil personas es que fuimos capaces de encontrarlas, salvo 22 que no pudimos contactar, y que ya tuvieron su cirugía, consulta o iniciaron su tratamiento oncológico, quimioterapia o radioterapia. Es decir, son personas que estaban esperando con una garantía vencida, porque tienen garantizado su acceso, o estaban con una espera prolongada en caso de no contar con una garantía vencida”, explicó la titular de Salud.

Consultada sobre si existieron problemas de gestión o eventuales negligencias debido a la extensión de los tiempos de espera, señaló que, al revisar las cifras, se trata de casos que se fueron acumulando durante el tiempo.

“Por ejemplo, 100 o 1.000 casos en el mes, dependiendo de las patologías, y terminaron acumulándose 17 mil GES vencidos y estos 16 mil casos oncológicos retrasados”, explicó.

“Las causales son múltiples, hay una variedad de razones para que esto haya ocurrido. Pero, en el caso de las patologías que tienen garantizado su acceso, esto es algo que perfectamente bien pudo no haber ocurrido si hubiéramos cumplido con la ley, que significa que, si el paciente tiene derecho a una garantía, nosotros debimos haberlo derivado a un segundo prestador. Y eso es lo que estamos trabajando de aquí en adelante: si no somos capaces de resolverlo en el sector público en los tiempos que nos mandata la ley, tenemos que derivarlos a un prestador privado”, afirmó.