Urruticoechea defiende proyecto que exige oír latidos antes de abortar: “Viene a reponer que las causales hoy tengan restricciones”

El diputado y jefe de bancada del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristóbal Urruticoechea, defendió este martes el polémico proyecto de ley “Escucha su corazón”, que busca modificar las normativas que regulan el aborto en el país.

En CNN Prime, el parlamentario explicó que la idea matriz de la iniciativa —presentada por el Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional— consiste en “obligar al médico que va a practicar un aborto a que, antes de hacerlo, le ofrezca a la madre escuchar el corazón de su hijo“.

#CNNPrime | Cristóbal Urruticoechea, diputado del Partido Nacional Libertario, por proyecto “escucha su corazón”: “La idea matriz de este proyecto es obligar al médico que va a practicar un aborto a que, antes de hacerlo, le ofrezca a la madre escuchar el corazón de su hijo antes… pic.twitter.com/wmj19rl5At — CNN Chile (@CNNChile) July 15, 2026

Urruticoechea precisó que la propuesta indicará que “si la mujer (o menor de edad) no quiere escuchar el latido del corazón, no se pueda practicar el aborto“.

En la misma línea, justificó que la exigencia de oír los latidos fetales persigue el propósito central de “salvar vidas”. Para ello, detalló su mecanismo: “El proyecto lo que busca es que la madre tenga que escuchar los latidos, para con eso ojalá tener el consentimiento y no cometer el aborto”.

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Asimismo, explicó que “lo que nosotros pretendemos es lo que se ha hecho en otros países (…) en donde ha bajado notoriamente el aborto cuando las mujeres han escuchado los latidos del corazón de sus hijos”.

Aclaró que la causal de aborto por riesgo de vida de la madre no está incluida en la legislación: “Nosotros eliminamos justamente esa causal por considerarla completamente innecesaria. Así que a nadie se le ha ocurrido que una madre que está en riesgo de muerte vaya a escuchar los latidos del corazón de su hijo”.

Es por eso que señaló que el proyecto solo considera las otras dos causales para permitir abortos en el país, que son las de violación e inviabilidad fetal.

“Este proyecto viene a reponer que esas causales hoy tengan restricciones y que, en vez de estar sumando muerte, sumemos vida”, enfatizó.

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El rechazo del Partido Social Cristiano y el respaldo de los pastores al proyecto

Ante los cuestionamientos al proyecto, que provienen tanto de la oposición como del oficialismo, el parlamentario abordó en particular el rechazo manifestado por el Partido Social Cristiano (PSC).

“Yo creo que el Partido Social Cristiano apoya la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, y frente a esto creo que no tienen la comprensión completa del proyecto“, sostuvo.

Añadió que “algo le falta ahí leer o comprender para entender que este proyecto apunta justamente a eso. Si lo que nosotros queremos con este proyecto no es causar dolor, no es causar daño; muy por el contrario, lo que queremos con este proyecto es disminuir la tasa de abortos en nuestro país”.

Además, reveló que la iniciativa cuenta con el apoyo de líderes religiosos: “El Partido Social Cristiano puede tener una posición frente a esto, pero puedo decir que varios pastores sí han apoyado este proyecto (…) tienen interés en el tema“.

Cerró diciendo que “ojalá tenga viabilidad política este y todos los proyectos que terminen con el aborto en nuestro país (…) Si de mí dependiera, no existiría el aborto en Chile”.

#CNNPrime | Cristóbal Urruticoechea, diputado del Partido Nacional Libertario, por aborto en riesgo de la vida de la madre: “Ojalá tenga viabilidad política, este y todos los proyectos que terminen con el aborto en nuestro país (…) Si de mí dependiera, no existiría el aborto en… pic.twitter.com/N5MzCa6Oln — CNN Chile (@CNNChile) July 15, 2026

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