SHOA descarta riesgo de tsunami tras temblor en la zona centro del país

Este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo en la Región de Valparaíso.
“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron desde el Senapred en redes sociales.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a las 21:09 horas y alcanzó una magnitud de 5.2, según la información preliminar.
El temblor ocurrió específicamente a 39,99 kilómetros al noroeste de Quintero, a una profundidad de 30 kilómetros.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en: https://t.co/SzBA1gT70t
— SENAPRED (@Senapred) July 15, 2026
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