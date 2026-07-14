“Es un grave retroceso” y “aumenta el sufrimiento”: Karla Rubilar critica proyecto que exige oír latidos del feto antes de abortar

Durante la noche de este martes, la exministra Karla Rubilar se refirió al proyecto que busca modificar la ley de aborto en tres causales, estableciendo que la mujer gestante pueda escuchar los latidos del feto antes de interrumpir su embarazo.

La iniciativa propone modificar el Código Sanitario para que los médicos ofrezcan esta alternativa a la mujer de manera previa al procedimiento.

La principal controversia del proyecto radica en que, si la mujer rechaza escuchar los latidos, el médico estaría obligado a negarse a practicar la interrupción del embarazo, incluso en los casos contemplados por la ley: riesgo vital de la gestante, inviabilidad fetal de carácter letal o embarazo producto de una violación.

En ese contexto, la médica y exvocera del Gobierno de Sebastián Piñera señaló a través de X: “Voté a favor de las tres causales porque, en los momentos más difíciles, el Estado debe acompañar, no revictimizar. Levantar nuevas barreras desvirtúa la ley, aumenta el sufrimiento y es un grave retroceso. Más humanidad”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación Miles, Javiera Canales, afirmó que “obligar a una mujer o una niña a escuchar la actividad cardíaca como requisito para acceder a la atención constituye una forma de revictimización, especialmente en los casos de violación, y también puede configurar violencia ginecoobstétrica, de acuerdo con nuestra legislación vigente”.

Cabe recordar que el proyecto “Escucha tu corazón” fue presentado a mediados de junio por los diputados Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Catalina del Real (Partido Republicano), Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario), Ximena Ossandón (Renovación Nacional), Claudia Reyes (Partido Republicano) y Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario).