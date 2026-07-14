Temblor se percibe en la zona central del país: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Un temblor de mediana intensidad se percibió durante la noche de este martes en la zona centro del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 21:09 horas y alcanzó una magnitud de 5.2.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 39,99 kilómetros al noroeste de Quintero, a una profundidad de 30 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.

(PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.2 y se localizó 40 Kms al Noroeste de Quintero. — SENAPRED (@Senapred) July 15, 2026