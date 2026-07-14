Geógrafa explica cuáles son las zonas con mayor riesgo ante el sistema frontal: Prevé marejadas, fuertes vientos y lluvias intensas

La geógrafa y académica de la Universidad de Chile, María Victoria Soto, advirtió que la llegada de un río atmosférico a la zona centro y centro norte podría configurar una verdadera “tormenta perfecta”, debido a la coincidencia de diversos fenómenos meteorológicos y oceanográficos que actuarán simultáneamente sobre el territorio.

Según explicó, el escenario más complejo se concentrará en el borde costero, donde el sistema frontal llegará acompañado de abundantess, fuertes vientos, marejadas y un período de pleamar asociado al ciclo lunar.

La especialista señaló que este escenario genera especial preocupación en la Región de Valparaíso, donde existen playas arenosas estrechas y numerosos sectores urbanos emplazados muy cerca de la línea de costa.

“Las olas podrían sobrepasar las barreras naturales, erosionar las playas e inundar las costaneras, especialmente en aquellos sectores donde la ocupación urbana se encuentra muy próxima al borde costero”, advirtió.

Riesgo de inundaciones en la cuenca de Santiago

La académica de la Universidad de Chile alertó que las intensas precipitaciones pronosticadas para varios días consecutivos también podrían reactivar cuencas y zonas inundables en el valle de Santiago.

Entre los sectores que identifica como más vulnerables se encuentra la cuenca del estero Lampa, cuyo amplio lecho de inundación ha sido progresivamente reducido por el crecimiento urbano.

Asimismo, indicó que comunas como Lampa, Batuco, Pudahuel y algunos sectores bajos de Colina podrían registrar anegamientos debido a sus características geomorfológicas.

“Estamos hablando de antiguos humedales y lagunas que fueron rellenados e impermeabilizados. Con precipitaciones de esta magnitud es muy probable que esos sistemas vuelvan a comportarse como originalmente lo hacían, favoreciendo el ascenso de las napas subterráneas y la formación de grandes espejos de agua”, explicó.

La especialista enfatizó que estos eventos no deben entenderse como fenómenos excepcionales, sino como parte de la variabilidad climática propia del territorio chileno.

“No estamos frente a un escenario catastrófico ni inédito. Durante la megasequía estas situaciones fueron menos frecuentes, pero hoy estamos retornando a condiciones que forman parte de la variabilidad climática. Lo importante es comprender que estos escenarios seguirán ocurriendo y debemos estar preparados para enfrentarlos”, afirmó.

En ese sentido, precisó que el principal problema no radica únicamente en el cambio climático o en fenómenos como El Niño o La Niña, sino también en décadas de planificación territorial que no han considerado adecuadamente las características geográficas y geomorfológicas del país.