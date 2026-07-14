Suspensión de clases por lluvias: Las 7 regiones afectadas y los días en que rige la medida

Tras el anuncio de los dos intensos sistemas frontales que se aproximan al país, el Gobierno anunció este martes la suspensión de clases en siete regiones.

Desde este miércoles 15 de julio se esperan precipitaciones intensas de hasta 150 milímetros, nevadas y fuertes rachas de viento en la zona central, según advirtió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

A raíz de esto, la DMC emitió una alarma meteorológica por lluvias intensas y continuas entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana, la que comenzará el viernes 17 y se extenderá hasta el domingo 19 de julio.

Es por ello que el Ejecutivo decidió durante esta jornada suspender las clases en siete regiones de la zona centro y centro-sur del país que se verán afectadas por los temporales.

¿En qué regiones se suspendieron las clases?

Según informó el Ministerio de Educación (Mineduc), se suspenderán las clases del miércoles 15 de julio en las siguientes regiones:

Región de Ñuble.

Región del Biobío.

Asimismo, se cancelaron las clases para el viernes 17 de julio en las siguientes zonas:

Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso.

Región Metropolitana.

Región de O’Higgins.

Región del Maule.

Cabe recordar que la suspensión de clases está considerada para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media.

Desde el Gobierno hacen un llamado a las personas a “no exponerse a situaciones de riesgo, revisar los hogares y mantener un kit básico de emergencia”.