Ministra Ximena Rincón confirma decreto de racionamiento eléctrico y afirma que busca evitar cortes de luz

La ministra de Energía, Ximena Rincón, informó que el Gobierno se encuentra preparando un decreto de racionamiento eléctrico.

Cabe mencionar que el decreto será anunciado por el Presidente José Antonio Kast.

La medida se conoce luego de que el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), en un informe, advirtiera un eventual déficit de abastecimiento y señalara que, de mantenerse las actuales condiciones, este podría alcanzar los 566 gigavatios-hora (GWh) durante agosto.

Ante este escenario, la secretaria de Estado explicó que el decreto de racionamiento eléctrico tiene un carácter preventivo.

“El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz. Vale decir, lo que queremos es que tengamos suministro eléctrico en todo el país y que esa sea la tónica. Y para eso, obviamente, hay que tomar todas las medidas alternativas para poder suplir esta escasez hídrica que tenemos con gas. Pero el trabajo es preventivo, vale decir, evitar cortes de luz. ¿Por qué? Porque queremos mantener el suministro en todo el país”, aclaró.