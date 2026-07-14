Galaxy Unpacked: Samsung adelanta un nuevo Galaxy Watch con IA, mayor autonomía y foco en la salud

Samsung comenzó a anticipar algunas de las novedades que presentará en el próximo Galaxy Unpacked, evento que se realizará el 22 de julio, donde uno de los principales protagonistas será la nueva generación de Galaxy Watch.

A través de un adelanto, la compañía aseguró que el reloj inteligente incorporará nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer una experiencia de bienestar más personalizada y convertir al dispositivo en una herramienta capaz de monitorear la salud de forma continua.

Según explicó Samsung, el nuevo Galaxy Watch “está diseñado para monitorear tu salud durante más tiempo y con mayor precisión”, gracias a la incorporación de “nuevos componentes internos y a una mayor duración de la batería”.

La empresa también destacó que el reloj evolucionará para ayudar a los usuarios a “comprender mejor su salud y a gestionarla de forma proactiva en tiempo real”, integrándose al ecosistema de inteligencia artificial de Galaxy.

Aunque Samsung no entregó detalles sobre el nombre del dispositivo ni sus especificaciones técnicas, diversos medios especializados apuntan a que durante el Galaxy Unpacked se presentarán los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, los que llegarían con mejoras en el procesador y la batería respecto de las generaciones anteriores. Sin embargo, esos detalles aún no han sido confirmados oficialmente por la compañía.

El Galaxy Unpacked se transmitirá en vivo en Samsung.com, Samsung Newsroom Latinoamérica y en el canal de YouTube de Samsung a partir de las 2:00 p.m. BST, 9:00 a.m. EDT y 3:00 p.m. CEST.