Jaime Bassa (FA) se alinea con postura del exministro Cordero por nuevo estado de excepción y afirma que “las Fuerzas Armadas no están capacitadas para controlar el orden público”

El diputado del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Defensa, Jaime Bassa, se refirió a los dichos del exministro Luis Cordero sobre la agenda de seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

En ese contexto, sobre la preocupación que planteó el extitular de Seguridad respecto de la creación de un nuevo estado de excepción, el parlamentario de oposición compartió la visión de Cordero y complementó: “Las Fuerzas Armadas no son policías, y es importante que tengamos claridad respecto de la diferencia de ambas funciones”.

“El Estado tiene que fortalecer el ejercicio de la función policial, proveyendo de seguridad a todos los barrios, especialmente frente al crimen organizado. Pero eso no significa transformar en regular una excepción. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para controlar el orden público y, al contrario, el Estado tiene que fortalecer a sus policías para que puedan garantizar la seguridad de la población”, añadió.

Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma, afirmó: “Creo que aquí la discusión está mal planteada por el exministro Cordero. Nadie discute que el Estado tenga facultades para actuar en materia de seguridad. La verdadera pregunta es otra: ¿Queremos que la seguridad de las personas sea uno de los deberes principales y esenciales del Estado? Nosotros creemos que sí. El crimen organizado ha cambiado la realidad del país, con barrios capturados, comerciantes extorsionados y familias atemorizadas, por lo que la protección de la seguridad debe ocupar un lugar importante en las políticas públicas y una obligación prioritaria del Estado”.

Y añadió: “La Constitución no solo regula instituciones, también expresa las prioridades que una sociedad decide proteger para todos los ciudadanos del país”.

¿Qué dijo Luis Cordero?

Consultado por la periodista Mónica Rincón en CNN Prime sobre si considera necesaria la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, el exministro Luis Cordero afirmó: “El problema de los estados de excepción es que, en rigor, por un momento se olvida que son la excepción a la aplicación del derecho. Yo tengo la impresión de que el Gobierno no ha explicitado qué es lo que quiere sobre este punto. Pareciera más bien un mecanismo de intervención policial con colaboración de las Fuerzas Armadas, en una fórmula que yo preferiría ver bien en el detalle escrito y que, según entendí, supone la supervisión de Carabineros sobre las Fuerzas Armadas. Eso, para que pueda tener éxito como mecanismo de intervención, no solo necesita declaraciones, sino también instrumentos de gestión que sean viables en Chile. Si la razón tiene que ver con multiplicar la capacidad de presencia estatal, no sé si esta es la mejor solución”.

—¿Ve usted en eso también un peligro o una inconveniencia en que Carabineros supervise la labor de las Fuerzas Armadas?

—El problema central es que en seguridad uno no puede hacer experimentos. No hay precedentes en Chile sobre este punto y esta es una discusión que nosotros tuvimos a propósito de cómo abordábamos los temas de resguardo de infraestructura crítica. Recordará que eso implicó una reforma constitucional. De hecho, la decisión del Congreso, con apoyo transversal en ese momento, fue: no necesitamos un nuevo estado de excepción, lo que necesitamos son mecanismos de cobertura para zonas de determinadas características. Si usted lo que quiere es cobertura policial y multiplicar la capacidad de presencia policial, cuidado con andar haciendo inventos, porque pueden tener muchos riesgos.



—¿Cuáles tipos de riesgos?

—Lo primero, porque es finalmente el reconocimiento, la transformación de las Fuerzas Armadas a cuestiones de orden y seguridad pública interior. Y eso implica transformar desde el mandato constitucional, pero, en segundo lugar, implica transformar la etapa de preparación. La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos. Hacer una iniciativa de esas características, sin dimensionar esos aspectos, tiene un riesgo muy grande.

Respecto de si percibe algún riesgo de modificar la Constitución a raíz de los diversos planteamientos que se han esbozado, entre ellos establecer como obligación que el Estado cautela la seguridad ciudadana, mientras otros sostienen que esa obligación ya existe actualmente en la Carta Magna, el abogado Cordero sostuvo que “lo que pasa es que este es el típico ejemplo donde quienes participan del debate público ven declaraciones y no ven aplicaciones. En el derecho chileno, con las reglas constitucionales que hoy día tenemos, no existe discusión entre los aplicadores del derecho de que la Constitución tiene un mandato en materia de seguridad”.

Ante ello, afirmó que la jurisprudencia ha ido reconociendo, incluyendo al propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que la seguridad es un derecho humano.

“La jurisprudencia de la Corte Suprema viene condenando al Fisco por procedimientos policiales ineficaces en la persecución del delito bajo un concepto que la Corte ha denominado garantía de seguridad. Entonces, en estricto rigor, simplemente para entender cómo se aplica el derecho en Chile, uno diría que esa reforma es innecesaria. Probablemente, quienes estén interesados en tener cuestiones declarativas en la Constitución la considerarán útil, pero desde el punto de vista aplicativo no agrega nada”, añadió.

En el eventual caso de que el Gobierno quiera incorporar cláusulas de seguridad en el capítulo de derechos fundamentales, desde su visión podría enfrascarse en uno de los problemas que afrontaron los dos procesos constituyentes fallidos.

“Uno es abrir uno de los pulmones del sistema constitucional, y lo segundo es llevar a la Constitución una regla producto de un defecto en la implementación de una política pública, lo cual es inconsistente”, dijo.

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