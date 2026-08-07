Pavez aborda preocupación del exministro Cordero por creación de un nuevo estado de excepción y afirma que el Gobierno “está siendo muy audaz”

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, se refirió a los dichos del extitular de Seguridad, Luis Cordero, respecto de la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, en el marco de la discusión sobre la agenda de seguridad que está promoviendo el gobierno de José Antonio Kast.

Pavez comentó en Radio Agricultura que, efectivamente, en la agenda de seguridad que promueve el Gobierno se abordarán temas difíciles, donde la oposición también tendrá un rol.

“Lo que dice el exministro Cordero, evidentemente, el Presidente está siendo muy audaz, y el Gobierno está siendo muy audaz en proponer un nuevo estado de excepción constitucional para reforzar específicamente las materias de seguridad pública, cosa que hoy día no existe”, sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que los estados de excepción están asociados a guerra externa o guerra interna, cosa que en ningún caso ha sucedido; a catástrofes; calamidades públicas; y graves desórdenes o alteraciones al orden público, lo que no es lo mismo que la seguridad.

Por tanto, aclaró que “es bien interesante ver que la propuesta del Ejecutivo consiste en estudiar y diseñar una herramienta complementaria, no sustitutiva de la labor de las policías, para que en territorios determinados exista apoyo de la fuerza militar cuando un barrio crítico o algún otro sector de nuestro país lo requiera”.

En cuanto a la disposición que tendrían las FF.AA. para apoyar en las labores que contemplaría el nuevo estado de excepción, Pavez enfatizó que “las Fuerzas Armadas permanentemente están a disposición de todos los gobiernos para cumplir las tareas que el Presidente de la República les vaya solicitando”.

“Además, en la medida en que la Constitución y la ley determinen, reglen, definan, den contexto a la forma en que las FF.AA. van a ir operando, no va a haber ninguna dificultad”, concluyó.

“En seguridad uno no puede hacer experimentos”

Consultado por la periodista Mónica Rincón en CNN Prime sobre si considera necesaria la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, el exministro Luis Cordero afirmó: “El problema de los estados de excepción es que, en rigor, por un momento se olvida que son la excepción a la aplicación del derecho. Yo tengo la impresión de que el Gobierno no ha explicitado qué es lo que quiere sobre este punto. Pareciera más bien un mecanismo de intervención policial con colaboración de las Fuerzas Armadas, en una fórmula que yo preferiría ver bien en el detalle escrito y que, según entendí, supone la supervisión de Carabineros sobre las Fuerzas Armadas. Eso, para que pueda tener éxito como mecanismo de intervención, no solo necesita declaraciones, sino también instrumentos de gestión que sean viables en Chile. Si la razón tiene que ver con multiplicar la capacidad de presencia estatal, no sé si esta es la mejor solución”.

—¿Ve usted en eso también un peligro o una inconveniencia en que Carabineros supervise la labor de las Fuerzas Armadas?

—El problema central es que en seguridad uno no puede hacer experimentos. No hay precedentes en Chile sobre este punto y esta es una discusión que nosotros tuvimos a propósito de cómo abordábamos los temas de resguardo de infraestructura crítica. Recordará que eso implicó una reforma constitucional. De hecho, la decisión del Congreso, con apoyo transversal en ese momento, fue: no necesitamos un nuevo estado de excepción, lo que necesitamos son mecanismos de cobertura para zonas de determinadas características. Si usted lo que quiere es cobertura policial y multiplicar la capacidad de presencia policial, cuidado con andar haciendo inventos, porque pueden tener muchos riesgos.

—¿Cuáles tipos de riesgos?

—Lo primero, porque es finalmente el reconocimiento, la transformación de las Fuerzas Armadas a cuestiones de orden y seguridad pública interior. Y eso implica transformar desde el mandato constitucional, pero, en segundo lugar, implica transformar la etapa de preparación. La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos. Hacer una iniciativa de esas características, sin dimensionar esos aspectos, tiene un riesgo muy grande.

Lo siguiente: la forma en que las policías abordan este tipo de situaciones supone un conjunto de entrenamientos y procedimientos que tienen protocolos que las Fuerzas Armadas desconocen. Creo que es bien conveniente que la política entienda que las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas están basadas en períodos de largo aliento y superiores a una administración, y perjudicarlas con malas decisiones es muy negativo para el país.

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