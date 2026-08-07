“Genera expectación”: Medio especializado destaca a la actriz Mariana di Girolamo y la incluye entre las posibles candidatas a los Premios Oscar 2027

Mariana di Girolamo es una artista versátil: ha brillado en el mundo de las tablas y también ha destacado con sus personajes en televisión, entre ellos, el de María Elsa en la teleserie Perdona Nuestros Pecados. Asimismo, ha recibido elogios por sus trabajos en el cine y, de hecho, figura entre las eventuales nominadas a los Premios Óscar 2027.

La actriz chilena figura en las predicciones de Variety para la próxima temporada de premios, entre las posibles nominadas a los Premios Oscar 2027.

Según la predicción del medio especializado, la intérprete destaca como una de las posibles nominadas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su participación en Wild Horse Nine, la nueva película del destacado director británico Martin McDonagh.

La actriz de Ema fue mencionada junto a reconocidas intérpretes como Anne Hathaway, Penélope Cruz, Sophie Okonedo y Colleen Camp.

Cabe mencionar que Variety aclaró que las nominaciones están sujetas a cambios y que, por tanto, hasta ahora no existe certeza sobre quiénes finalmente integrarán la lista de nominados.

“Las páginas de predicciones reflejan la clasificación actual y no las preferencias personales por ningún nominado en particular. Como sugieren otras encuestas formales (e informales), la competencia es dinámica y está sujeta a cambios según la repercusión mediática y los acontecimientos. Las predicciones se actualizan todos los jueves”, precisó Variety.

No obstante, el medio destacó que “las actuaciones de John Malkovich, Sam Rockwell y Mariana di Girolamo ya generan gran expectación”.

¿De qué trata Wild Horse Nine?

La película dirigida por Martin McDonagh está ambientada antes del golpe de Estado de 1973 y se centra en la historia de dos agentes de la CIA, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell, quienes no solo están detrás de los planes para derrocar al gobierno de Salvador Allende, sino que también han participado en otros contextos históricos en los que Estados Unidos ha intervenido en el extranjero.