Dólar abre a la baja en Chile y se acerca a los $890 tras anuncio de acuerdo entre EE.UU. e Irán

El dólar inició la semana a la baja en Chile y se ubicó cerca de los $890, luego del anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz.
Al inicio de las operaciones de este lunes el dólar-peso caía $6,7 hasta los $891,9 en las pantallas de Bloomberg.
La baja se suma al retroceso de la semana pasada, cuando la paridad local acumuló una caída de $15,7, en medio de expectativas de un posible acuerdo diplomático.
Menor presión del petróleo y avance del cobre
El anuncio tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales, especialmente por la relevancia del estrecho de Ormuz para el comercio global de petróleo.
El Brent descendía 4,5% hasta los US$83,3 por barril, su menor nivel desde comienzos de marzo.
La caída del crudo alivió las presiones sobre las tasas de interés globales, mientras el dollar index, que mide al dólar frente a una canasta de monedas, retrocedía 0,2%.
En paralelo, el cobre Comex avanzaba 1% hasta los US$6,57 la libra, un factor favorable para el peso chileno por el peso del metal rojo en la economía nacional.
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