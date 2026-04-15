Alcalde Sichel y polémica por almuerzo de Kast: “Estamos en tiempo de austeridad, no de invitar a los compañeros de curso”

En un nuevo capítulo del podcast "Cómo te lo explico", el alcalde de Ñuñoa tomó distancia del gobierno y analizó el primer mes.

En un nuevo capítulo del podcast Cómo te lo explico, con las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, tomó distancia del gobierno del presidente José Antonio Kast y lanzó una serie de críticas a su primer mes de gestión.

Uno de los cuestionamientos más directos fue por el almuerzo del mandatario con excompañeros, el que calificó como un “error” político en medio de un contexto de austeridad.

“Estamos en tiempo de apretarse el cinturón, no es tiempo de invitar a los compañeros de curso”, sostuvo, agregando que, si bien la actividad puede ser legal, “es un error comunicacional no forzado”.

El jefe comunal señaló estar “en el primer mes de pololeo” con la actual administración: “Estoy entusiasmado; ha hecho algunas cosas bien, otras mal. Estoy con la ilusión de que sea un mejor gobierno que el de Gabriel Boric. Como alcalde he tenido señales mucho más útiles que en un año que me tocó con Gabriel Boric, y por lo tanto estoy como en el pololeo”.

Pese a ello, Sichel fue claro en marcar distancia. “No es mi gobierno”, afirmó, subrayando que el proyecto político del Ejecutivo no lo representa, aunque manifestó su disposición a que le vaya bien. “No es mi proyecto (…), pero voy a aportar en todo lo que se pueda para que le vaya bien y voy a ser todo lo crítico que sea necesario cuando le vaya mal”.

En el plano político, reafirmó su convicción de que una alternativa distinta habría sido mejor: “Sigo creyendo que Evelyn Matthei podría haber hecho un mejor gobierno que José Antonio Kast“. “Sí, 100%, no tengo ninguna duda”, respondió al ser consultado si la exalcaldesa de Providencia habría tenido un mejor desempeño..

El alcalde también apuntó a debilidades en el equipo de gobierno, especialmente en el ámbito comunicacional. “Creo que la vocera no ha podido afirmarse”, dijo, y al ser consultado sobre un eventual cambio de gabinete, sostuvo: “Si sigue como sigue, por supuesto (debería haber un cambio). Ella y varios más”.

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