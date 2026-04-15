Programas completos CNN tiempo

Ingresa un nuevo sistema frontal y anuncian lluvias en la zona centro-sur del país | CNN Tiempo

Por CNN Chile

15.04.2026 / 20:40

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Durante el jueves 16 de abril ingresará un nuevo sistema frontal que causará precipitaciones en la zona sur del país, a excepción de Punta Arenas, que tendrá un clima nublado con una máxima de 13 °C.

En el caso de las otras ciudades, las máximas alcanzarán los:

  • 18 °C en Temuco.
  • 18 °C en Valdivia.
  • 16 °C en Puerto Montt. 

El panorama cambia en el norte de Chile, ya que las temperaturas subirán hasta los 25 °C en el territorio. Las máximas llegarán a 20 °C en Antofagasta y a 25 °C en Iquique, Arica y Copiapó.

El clima volverá a ser uno más otoñal durante este jueves en la zona centro; Santiago tendrá un cielo parcialmente nublado y la máxima bajará hasta los 25 °C. 

DESTACAMOS

Negocios beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship abre convocatoria global para mentores de innovación sustentable y busca perfiles en Chile

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN FA se cierra a legislar proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno: "Es un cóctel perfecto para llegar a una crisis fiscal”
Alcalde Sichel y polémica por almuerzo de Kast: “Estamos en tiempo de austeridad, no de invitar a los compañeros de curso”
Presidente Kast anuncia envío de proyecto de reconstrucción con "urgencia" al Congreso en cadena nacional: Estas son sus claves
ENAP publica informe de precios: ¿Cuánto subirá la bencina esta semana?
Hungría destrona a Viktor Orbán tras 16 años en el poder
Ingresa un nuevo sistema frontal y anuncian lluvias en la zona centro-sur del país | CNN Tiempo