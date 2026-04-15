Ingresa un nuevo sistema frontal y anuncian lluvias en la zona centro-sur del país | CNN Tiempo

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Durante el jueves 16 de abril ingresará un nuevo sistema frontal que causará precipitaciones en la zona sur del país, a excepción de Punta Arenas, que tendrá un clima nublado con una máxima de 13 °C.

En el caso de las otras ciudades, las máximas alcanzarán los:

18 °C en Temuco.

18 °C en Valdivia.

16 °C en Puerto Montt.

El panorama cambia en el norte de Chile, ya que las temperaturas subirán hasta los 25 °C en el territorio. Las máximas llegarán a 20 °C en Antofagasta y a 25 °C en Iquique, Arica y Copiapó.

El clima volverá a ser uno más otoñal durante este jueves en la zona centro; Santiago tendrá un cielo parcialmente nublado y la máxima bajará hasta los 25 °C.