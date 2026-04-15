Senador Núñez por relación entre el Gobierno y el PC: “Hemos sido excluidos” y “para el ministro García Ruminot no somos un interlocutor válido”

Consultado el senador Daniel Núñez sobre si el Partido Comunista se ha sentido apartado de las conversaciones con el Gobierno, respondió en CNN Chile: “Absolutamente sí. Hemos sido excluidos. Es una realidad”.

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, abordó las expectativas ante el anuncio del proyecto de Reconstrucción Nacional que realizará el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional y también profundizó en la relación de su colectividad con el Gobierno.

Respecto al primer punto, señaló en Hoy Es Noticia de CNN Chile que espera que la iniciativa que será ingresada a la Cámara se divida en dos proyectos distintos, ya que uno estaría relacionado con la discusión de una reforma tributaria y otro con la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales.

“Los proyectos de ley no deben ser de tipo misceláneo, no deben tener materias que tengan distintas ideas matrices”, enfatizó.

Y agregó: “Una cosa es tomar medidas para asegurar la reconstrucción; otra distinta es cambiar las normas tributarias de Chile con, al menos, tres cambios profundos: reintegración, rebaja de impuestos y ahora dicen invariabilidad tributaria, algo que nunca se había discutido desde la dictadura. Entonces, sinceramente, no cabe todo eso en esta materia”.

Respecto a eventuales acciones, adelantó que la oposición podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

“Tenemos que estudiar el momento idóneo, pero yo creo que varias bancadas de oposición van a recurrir al TC. Obviamente, hacerlo como un esfuerzo conjunto. Estos pronunciamientos siempre requieren una cantidad de firmas y, además, este es un mecanismo que lamentablemente se ha usado en el mundo”, señaló, ejemplificando con casos como Donald Trump y Javier Milei en el marco de iniciativas legislativas amplias como la denominada Ley Ómnibus.

La relación entre el Gobierno y el Partido Comunista

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre la relación entre el Ejecutivo y el PC, el legislador se refirió puntualmente al titular de la Segpres, José García Ruminot, y sostuvo que espera que el secretario de Estado se comunique con todas las bancadas.

“Llego a la conclusión de que, para el ministro García Ruminot, nosotros no somos un interlocutor válido, porque no se comunica con nosotros”, afirmó.

Pese a esta situación, adelantó que la colectividad solicitará en los próximos días una reunión con el titular de la Segpres para presentar una serie de propuestas en distintas materias.

Al ser consultado sobre si se han sentido apartados de las conversaciones, respondió: “Absolutamente sí. Hemos sido excluidos. Es una realidad”.

Debate por contribuciones y evaluación del primer mes de la administración de Kast

#HoyEsNoticiaCNN l Daniel Núñez, senador del PC, llama a los actuales ministros a “transparentar” su primera vivienda y plantea: “No vaya a ser cosa que después aparezcamos con propiedades (de autoridades) para evitar el pago de contribuciones, que son cuantiosas”@matiburgos… pic.twitter.com/18kLJGR6lm — CNN Chile (@CNNChile) April 15, 2026