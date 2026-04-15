Con 34 votos a favor: Senado despacha a ley proyecto que crea monumento en honor a expresidente Sebastián Piñera

El monumento se instalará en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda.

El Congreso Nacional finalizó este miércoles la tramitación del proyecto que autoriza la construcción de un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera, luego de que el Senado lo aprobara con 34 votos a favor, 6 en contra y una abstención, despachándolo finalmente a ley.

La iniciativa ya había sido visada en la Cámara de Diputados, donde recibió un respaldo mayoritario, aunque con algunas divisiones en sectores del Partido Comunista, el Frente Amplio y parte del Partido Socialista.

Uno de los puntos revisados en la última etapa legislativa fue la ubicación del monumento, que finalmente se instalará en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, tras una modificación introducida en la Comisión de Gobierno Interior y solicitada por la familia del exmandatario.

Desde el oficialismo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), destacó la aprobación del proyecto como un reconocimiento histórico.

“Se despachó del Senado en último trámite que faltaba, y por supuesto que esto es un acto más que Chile le hace al presidente Piñera desde el Congreso Nacional, porque es un hombre que entra en la historia”, afirmó.

La senadora agregó que el legado del exjefe de Estado incluye avances en materia social.

“Gracias a sus decisiones también hay muchos beneficios sociales, como la ampliación del postnatal y la PGU”, señaló.

En la misma línea, la senadora Andrea Balladares (RN) valoró la decisión y subrayó el impacto del exmandatario en la vida política del país.

“Hoy el presidente Piñera pasa a ser parte de la historia de nuestro país, como un estadista y defensor de la democracia”, expresó.

¿Cómo se financiará el monumento en honor a Sebastián Piñera?

El proyecto establece que el financiamiento del monumento se realizará mediante aportes ciudadanos, donaciones y colectas públicas, coordinadas con la fundación que lleva el nombre del expresidente, mientras que una comisión ejecutora definirá su implementación y el destino de eventuales excedentes para la ejecución de iniciativas relacionadas con su legado.