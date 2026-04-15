“No tengo temor a las críticas”: Ministra Steinert anuncia gestión para reprogramar sesión en el Senado tras cuestionada ausencia

La secretaria de Estado sostuvo además que su inasistencia no implica falta de prioridad hacia el proyecto de modernización de Carabineros que se discutía en la instancia. "Para mí su trabajo es sumamente importante”, indicó.

Este miércoles la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, salió a explicar la reprogramación de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado que debía abordar el proyecto de modernización de Carabineros, luego de que tanto ella como el subsecretario Andrés Jouannet se ausentaran de la instancia legislativa.

Según detalló la autoridad en un punto de prensa, tras conocerse la suspensión de la sesión tomó contacto de inmediato con el presidente de la comisión, el senador Javier Macaya, con el objetivo de fijar una nueva fecha para continuar la discusión del proyecto.

“Yo llamé incluso al presidente de la comisión para agendar una nueva fecha, y en eso estamos”, explicó la secretaria de Estado, subrayando que ya se están realizando gestiones para retomar el trabajo legislativo.

La ministra abordó además las críticas surgidas tras su ausencia, señalando que el episodio puede servir para mejorar la coordinación institucional.

“Yo no tengo temor a las críticas. Creo que esto sirve para afinar ciertos detalles de coordinación”, afirmó.

En esa línea, insistió en que su inasistencia no implica falta de prioridad hacia la reforma policial.

“Quiero que se entienda que no es por no darle la importancia a Carabineros, al contrario, para mí su trabajo es sumamente importante”, sostuvo.

Steinert también explicó que durante la jornada tenía compromisos oficiales junto a la Policía de Investigaciones, específicamente una actividad en el Laboratorio de Criminalística, lo que impidió su presencia en el Congreso.