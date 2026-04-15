Chile encabeza ranking IMD de prosperidad en América Latina y Caribe: Destaca la atracción de inversiones y conectividad

El ranking elaborado por la escuela de negocios suiza ubica también en el primer lugar a Costa Rica, siendo el único país, junto a Chile, en obtener la mejor calificación.

Este jueves la escuela de negocios con sede en Suiza, International Institute for Management Development (IMD), reveló el ranking de prosperidad de las economías de Latinoamérica y el Caribe, donde Chile se ubicó en el primer lugar.

En concreto, el IMD evaluó a Chile con una calificación de A1, junto a Costa Rica, siendo los únicos países de la región en obtener la nota más alta.

La escuela de negocios destacó con la máxima calificación en los pilares de Gobernanza e Instituciones y Empoderamiento Social gracias a la solidez de su marco regulatorio y a la alta calidad de vida de la ciudadanía en comparación con el resto de la región.

Según el informe, el país destaca por tener el mejor índice de control de la corrupción en Latinoamérica y mantener barreras arancelarias prácticamente nulas (0.46%), lo que crea un entorno transparente, altamente conectado al mundo y predecible para el desarrollo de la economía y la atracción de inversiones.

Por otro lado, este liderazgo institucional se traduce directamente en un alto nivel de bienestar, lo que le otorga su segundo “A1” en el ámbito social. Chile lidera el continente en aspectos clave para el futuro, como la velocidad de internet (1° lugar) y el índice de equidad de género (1° lugar).

Además, Chile destaca en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y en esperanza de vida al nacer (superando los 81 años). Estos factores han posicionado al país como uno donde el avance económico coexiste con bases institucionales sólidas y oportunidades reales de desarrollo de las personas.

¿Cómo fueron calificados los demás países?

Si bien Chile y Costa Rica se posicionaron como los mejores de la región, países como Haití, Honduras y Venezuela obtuvieron las notas más bajas. Revisa el listado completo:

Nivel A: Alto Desempeño

Calificación A1: Chile, Costa Rica

Chile, Costa Rica Calificación A2: Bahamas, Barbados, Panamá, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Uruguay

Nivel B: Desempeño Medio-Alto

Calificación B1: Argentina, Brasil, Granada, México, Perú, Trinidad y Tobago

Argentina, Brasil, Granada, México, Perú, Trinidad y Tobago Calificación B2: Antigua y Barbuda, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, Paraguay, Santa Lucía

Nivel C: Desempeño Medio-Bajo

Calificación C1: Belice, Dominica, Guyana, San Vicente y las Granadinas

Belice, Dominica, Guyana, San Vicente y las Granadinas Calificación C2: Cuba, El Salvador, Surinam

Nivel D: Bajo Desempeño