Formalizan a Verónica Sabaj y a Luis Hermosilla: Fiscalía pidió prisión preventiva para exministra

Para las 9:00 horas de este lunes estaba programada la audiencia de formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, a quien se le imputan los delitos de violación de secreto, cohecho y prevaricación judicial.

En la arista también es formalizado el abogado penalista Luis Hermosilla, sumado a otras causas penales en las que está involucrado. En esta instancia se le imputa el delito de soborno.

El Ministerio Público argumentó que durante el 2020, Sabaj habría solicitado gestiones a Hermosilla, entonces asesor del ministro del Interior, para que recomendara su nombre ante el presidente de la República, con el fin de integrar la terna que posteriormente elegiría al juez que ocuparía el cupo que ella terminó usando.

Más tarde, mientras se desempeñaba como ministra de la Corte de Apelaciones, habría retribuido a Hermosilla, realizando gestiones en su favor.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para Sabaj y arresto domiciliario total para Hermosilla.