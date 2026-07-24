Agustín Romero (REP): “Le voy a pedir al Gobierno que le dé urgencia al proyecto de ley de indulto general” para uniformados condenados tras el estallido social

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara y diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, abordó en CNN Prime la discusión de la megarreforma, luego de que el Senado postergara la votación del informe de la comisión mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional debido a la falta de quórum.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre las declaraciones del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), quien afirmó en Radio Universo: “Yo creo que es un error grave, porque la Cámara de Diputados hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacar esto rápido. Cuando a mí me apuran, yo asumo que esas conversaciones ya se han tenido”, Romero sostuvo que la iniciativa ya cuenta con la aprobación de sus aspectos más relevantes y que la discusión pendiente se concentra únicamente en el mecanismo de compensación para los municipios.

“Lo que está pendiente exclusivamente es la compensación por la recaudación que dejan de percibir los municipios debido a la exención de contribuciones para los adultos mayores de 65 años. Es eso, nada más, lo que queda pendiente. Por lo tanto, lo que hoy se está resolviendo en el Senado es algo bien simple: si esta exención va a tener compensación o no”, sostuvo.

Respecto de los reparos que ha generado este punto, incluso al interior del oficialismo, el parlamentario argumentó que obedecen a que la discusión sobre la compensación ha ido ampliándose con el paso del tiempo.

“La propia oposición lo ha pedido, es que prácticamente se haga una discusión de un aumento en el Fondo Común Municipal y, prácticamente, una nueva forma de repartir ese Fondo Común. Y, evidentemente, al abrir estos temas también surgen inquietudes dentro de nuestro sector, las cuales también, dentro de todo, las comparto. Si vamos a discutir este tema a ese nivel, abramos toda la discusión sobre el Fondo Común Municipal y, por lo tanto, esto que el Gobierno está haciendo de mantener recursos prácticamente como un cheque en blanco, la verdad es que está creando un problema al interior”, agregó.

En esa línea, cuestionó la postura de la oposición frente a la compensación y desvinculó ese debate de la emergencia provocada por el sistema frontal en el norte del país.

“Siento que es bastante irresponsable que, en este caso, la oposición, jamás me lo imaginé, hubiera votado en contra de esta compensación, porque aquí no tiene nada que ver lo que está pasando con la situación de la catástrofe en Coquimbo y Atacama; no tiene nada que ver con cómo se aplica la exención de contribuciones, eso no tiene nada que ver”, manifestó.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por veto aditivo para incluir a las zonas afectadas por temporales: “Se está tratando de instalar un punto político, que utiliza el dolor de muchas personas para poder instalar un obstáculo a Ley de Reconstrucción… pic.twitter.com/Eb5FQ29KKw — CNN Chile (@CNNChile) July 24, 2026

Al preguntarle sobre si considera un error que no se alcanzara el quórum en la Cámara Alta para avanzar en la tramitación de la iniciativa, Romero respondió que no y remarcó: “Yo tengo más de 50 años, los senadores tienen más edad que yo, pues. Entonces, acá tienen que ponerse las pilas y asumir cada uno su responsabilidad. Mi responsabilidad es estar ahí cuando hay que votar y, si es un proyecto tan importante como este, yo supongo que los senadores sabían que tenían que estar. Es responsabilidad de cada uno”.

“Esta cuestión de andar acarreándolos me parece que es insostenible. No comparto para nada lo que dice el presidente de la Cámara en ese sentido. Acá hay que ser bastante claro: cada parlamentario es responsable de estar presente cuando se vota, especialmente tratándose de un proyecto que les importa tanto a los chilenos”, precisó.

En paralelo, respecto de la posibilidad de que el Ejecutivo presente un veto aditivo para incluir dentro del plan de Reconstrucción a la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, debido a la emergencia climática, Romero dijo que la medida puede ser “plausible”. Sin embargo, enfatizó que actualmente los recursos ya se encuentran comprometidos y que aún se debe evaluar la magnitud de la catástrofe.

“Aquí se está tratando de instalar un punto político que utiliza, creo yo, el dolor de muchas personas para poder instalar realmente un obstáculo a la ley de Reconstrucción. Y yo creo que tenemos que sacar este proyecto de ley, que es lo fundamental, y después naturalmente los recursos van a estar; lo han dicho hasta el cansancio las autoridades”, añadió.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por veto aditivo para incluir a las zonas afectadas por temporales: “Al senador Walker no le basta la palabra del propio gobierno”@tv_monica

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Al plantearle si sus dichos apuntaban al senador Matías Walker, Romero planteó que, si al legislador no le basta la palabra del propio Gobierno, del cual también forma parte, corresponde preguntarse por las razones de su postura.

“Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿no les basta la palabra de un ministro que les ha dicho hasta el cansancio que los recursos están? ¿O, sinceramente, está más presionado por hacer ese punto político? Porque hay otros diputados del sector, también vinculados con un alcalde de allá, que lo están presionando. Por favor, yo creo que nosotros no podemos caer en eso y tenemos que ser súper responsables”, arremetió.

De acuerdo con sus declaraciones, Romero apuntó al diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y al alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri.

“Claramente. Nosotros estamos trabajando seriamente en este proyecto hace tiempo. El diputado Manouchehri se paró de la comisión mixta porque no quiso votarlo, porque sabe perfectamente que, si no votan estos recursos, deja a su hermano sin plata, pues. Entonces, seamos claros en estas cosas, digamos las cosas como son”, cuestionó en el marco del debate sobre el Fondo Común Municipal.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano: “El diputado Manouchehri se paró de la comisión mixta porque no quiso votarlo, porque sabe perfectamente que si no vota deja a su hermano sin plata”@tv_monica

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“Le vamos a pedir al Gobierno que le dé urgencia a la ley de indulto general”

Por otro lado, el parlamentario republicano comentó los dichos del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, en Tolerancia Cero, quien señaló que esperaba que no patrocinaran el proyecto de ley de indulto general, pero que sí utilizara su facultad de poner suma urgencia a la iniciativa.

Ante esto, Romero puntualizó que “para nosotros es muy importante y confiamos en que se van a generar instancias de conversación para analizar caso a caso, como lo ha pedido el Presidente de la República. Pero también nosotros, como parlamentarios, tenemos el derecho a llevar adelante iniciativas que representan al sector que nos eligió”.

#CNNPrime | Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, por proyecto de indulto general para policías en el contexto el estallido: “Claro que me gustaría que el gobierno le ponga urgencia y se lo voy a pedir, pero sería injusto condicionar cualquier apoyo a que ponga esa… pic.twitter.com/gWHckP6jTT — CNN Chile (@CNNChile) July 24, 2026

“El Gobierno tiene demasiadas prioridades, demasiadas urgencias en este minuto. Creo que sería sumamente injusto si yo le impusiera hoy día al Gobierno una carga adicional. Naturalmente que, si usted me pregunta mi opinión, claro que me gustaría y se lo voy a pedir, por supuesto. Pero sería muy injusto de mi parte condicionar cualquier apoyo de nuestra parte a que ponga esta urgencia en las situaciones en las que se encuentra hoy”, aclaró.