La dura advertencia del CFA sobre la mega reforma de Kast: Identifica 11 riesgos fiscales y asegura que el proyecto presenta déficit “al menos hasta 2031”

Este lunes, en su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó su análisis sobre la mega reforma económica impulsada por el Presidente José Antonio Kast.

Si bien dicho proyecto apunta a un mayor crecimiento económico, el CFA tuvo un duro diagnóstico sobre su impacto sectorial e incluso advirtió sobre un “mayor deterioro del balance fiscal” en caso de no estimar correctamente los riesgos asociados.

Los riesgos para el CFA: Impuesto de primera categoría, crédito al empleo y Fondo Común Municipal

En este sentido, durante su exposición en el Congreso, el organismo identificó 11 riesgos para las finanzas públicas.

Es así que el CFA destacó las iniciativas con mayor impacto fiscal, entre las que se encuentran la reducción al impuesto de primera categoría, el crédito tributario al empleo y la compensación al Fondo Común Municipal.

Respecto a la reducción tributaria, se indicó que el “costo no es compensado por mayor crecimiento derivado de la medida” y que en régimen solo estaría financiado el 75% de su costo. Por lo anterior, se indica que “se mantiene el riesgo de que la menor recaudación asociada a dicha medida amplíe el déficit fiscal proyectado“.

Sobre el crédito tributario al empleo, el informe señaló que “la trayectoria de costos continúa sin plena consistencia con la estimación de su efecto en el crecimiento“.

Además, respecto a la compensación por la menor recaudación del Fondo Común Municipal —como resultado de la reducción en el pago de contribuciones— se advirtió que “la disminución de los recursos que reciben de forma directa los municipios no sería compensada, configurando una pérdida permanente de ingresos para algunas municipalidades, lo que podría generar presiones futuras de mayor gasto“.

Del mismo modo, el consejo apuntó a riesgos directos —ya sea en recaudación o en gasto— en: materia de probidad en licencias médicas, cupos por incentivo al retiro, sanciones al contrabando de tabaco, restitución por anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), impuestos sustitutivos y repatriación de capitales.

A estas ocho situaciones, se suman otros tres riesgos que definió como “indirectos”, entre los que se encuentra: el impacto real en el crecimiento -dada la alta incertidumbre sobre los efectos concretos del proyecto-, el traspaso a ingresos fiscales, y la reducción de plazos sectoriales.

CFA y la advertencia por un “mayor deterioro del balance fiscal”

Fue la propia presidenta del CFA, Paula Benavides, quien señaló: “Valoramos nuevamente que el proyecto contemple medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico, y que se complemente con esfuerzos de ajuste del gasto“.

Sin embargo, advirtió que “como señalamos, el proyecto presenta déficit al menos hasta 2031 —incluso considerando el efecto en crecimiento— y también hemos identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos“.

“El proyecto compromete gasto fiscal con harta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de los ingresos futuros más inciertos, asociados al crecimiento. Esto podría traducirse en un mayor deterioro del balance fiscal si no se materializan con la magnitud y velocidad estimadas”, remató la titular del CFA.