Foto con esvástica en el rostro genera controversia en torno al actor de ‘Heated Rivalry’, Hudson Williams

Hudson Williams, conocido por su papel de Shane Hollander en el drama romántico deportivo ‘Heated Rivalry’, enfrenta una polémica tras la reaparición de una fotografía de su época escolar. En la imagen, el actor aparece con varios dibujos de rotulador en el rostro, entre los cuales se distingue una esvástica, símbolo asociado al Partido Nazi.

Según reportó TMZ, la situación se enmarca en una práctica habitual entre adolescentes canadienses en contextos de campamento, donde jóvenes —en este caso bajo los efectos del alcohol— se dibujaban imágenes unos a otros. De acuerdo con el medio, Williams no era consciente de lo que le dibujaban en ese momento.

‘Heated Rivalry’ star Hudson Williams was unaware a swastika had been drawn on his face in resurfaced photos from his high school years, sources tell TMZ. pic.twitter.com/lmoUdCgtZl — Pop Crave (@PopCrave) June 7, 2026

Arrepentimiento y contexto de la serie

Un amigo del actor declaró a TMZ que “las marcas no reflejan ni han reflejado nunca las creencias, valores o carácter de Hudson”. Fuentes cercanas al intérprete señalaron que expresa un profundo arrepentimiento, reconoce la gravedad del símbolo y no lo aprueba ni apoya.

La controversia llega mientras ‘Heated Rivalry’, estrenada en 2025 y basada en la serie de libros ‘Game Changers’ de Rachel Reid, se consolida como fenómeno cultural. La serie sigue la relación secreta entre dos jugadores rivales de hockey sobre hielo. Su segunda temporada, que adaptará el libro ‘The Long Game’, comenzará a filmarse este verano. El creador Jacob Tierney adelantó que la nueva entrega explorará los desafíos de sostener una relación más allá de la atracción inicial.